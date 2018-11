La vicepresidenta Mercedes Aráoz afirmó que el mandatario Martín Vizcarra está siguiendo el plan económico planteado por la agrupación Peruanos por el Kambio en la propuesta de gobierno con la cual fue elegido como presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el 2016.

“Es cierto que (Martín Vizcarra) asumió la presidencia, pero no vino sin un plan económico, vino con el plan económico de Peruanos por el Kambio”, sostuvo.

La congresista respondió así ante las declaraciones de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), quien dijo que no se podía esperar nada de Martín Vizcarra en materia económica porque "no estaba preparado" para asumir el cargo.

Mercedes Aráoz destacó que no se ha “cambiado la mirada” sobre las propuestas y la línea que se seguiría en ese aspecto, por lo que Vizcarra continuará aplicando el plan económico del Ejecutivo.

“Yo creo que va a aplicarlo y lo tiene que aplicar porque por eso fuimos electos”, refirió la también congresista.

Esta mañana, en un foro realizado por la Confiep sobre la competitividad y el desarrollo económico, Julio Velarde cuestionó el manejo económico del gobierno de Martín Vizcarra, ya que “no estaba preparado” para asumir la presidencia.

“De Vizcarra no se podía esperar nada porque no estaba preparado para ser presidente. No esperaba ser presidente”, señaló.