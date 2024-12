Mercedes Araoz: "Martín Vizcarra nos mintió muchas veces a todos los peruanos"

La exvicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, se pronunció sobre las últimas revelaciones en el marco del juicio oral contra Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo.

En la víspera, se recuerda, su exministro José Manuel Hernández confesó que actuó como intermediario del pacto entre el exmandatario y el consorcio ICCGSA, que le significó en 2013 al entonces gobernador regional de Moquegua el pago de una coima de S/1.3 millones.

"(Eso) ya se sabía porque ya ha habido filtraciones sobre el proceso de investigación fiscal. ¿Lamentable no? Lamentable que una persona que ha tenido una responsabilidad tan grande haya usado su puesto, en ese caso como gobernador, para sacar ventaja económica privada y eso está mal", sostuvo en Canal N.

Araoz añadió que "un funcionario público se debe a la población que lo eligió y se deben hacer las cosas bien, no para sacar negocios propios, eso está mal".

Entonces, la también exministra de Economía y Finanzas fue advertida de que pese a las acusaciones en su contra, Vizcarra ha asumido un papel de víctima.

"Bueno, ya conocemos su personalidad, ¿no? Entonces, nos mintió muchas veces a todos, a los peruanos nos engañó con que era una persona que hacía el bien; nos engañaba diciendo que no se vacunó y se vacunó, nos engañó diciendo que no tuvo una relación extramarital y dijo que no era, pero sí era, en fin, ya es suficiente, es una persona que suele mentir", subrayó.

