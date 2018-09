Luego que el fiscal adjunto Henry Amenábar, de la Segunda Fiscalía Provincial de Lavado de Activos, manifestara que José Cavassa , presunto integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto , admitió haber trabajado con Peruanos por el Kambio (PpK) durante la campaña electoral de 2016, la congresista oficialista Mercedes Aráoz aseguró que no lo conoció.

“Yo no sabía (que Cavassa trabajó con PpK) y no lo vi nunca. Ni Martín (Vizcarra) ni yo conocimos a ese señor. En primer vuelta no tenía idea de lo que hacía Gilbert Violeta y su gente o Carlos Portocarrero (personero legal de la agrupación)”, dijo a Perú21.

También detalló que para la segunda vuelta electoral –que enfrentó al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski con la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori – se hizo un cambio total en la organización de la campaña.

“Teníamos serias dudas del comportamiento de Portocarrero. Realmente no se hizo una cabal defensa del voto y perdimos varios congresistas de provincias e incluso de Lima”, manifestó.

Además, la también vicepresidenta de la República reveló que Cavassa fue propuesto para que colabore en la segunda vuelta, pero Samuel Dyer , integrante del Comando Nacional de Personeros de PpK durante esa campaña, lo rechazó.

“Fue rechazado por sus antecedentes, Samuel es totalmente antifujimorista y antimontesinista. A lo mejor (Cavassa) trabajo en primera vuelta, pero en esa época no veía nada de personeros y en segunda vuelta, asumí el directorio de personeros, pero allí me ayudó mucho Pedro Olaechea como vicepresidente y Dyer, pues yo estaba más en campaña. Ninguno usó técnicas vedadas, todo fue muy limpio en ese proceso”, dijo.



Cabe precisar que Cavassa, quien se encuentra en prisión preventiva por presuntamente integrar la mencionada banda criminal, también es sindicado como ex operador del ex asesor Vladimiro Montesinos en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).