Mercedes Aráoz: "Es una mala señal del Congreso que no se debata inmunidad"

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz , aseguró que Martín Vizcarra sigue buscando el diálogo, pero agregó que la Comisión de Constitución dio una "mala señal" al no permitir un mayor debate sobre el proyecto de inmunidad parlamentaria antes de archivarlo.

"El presidente sigue buscando los consensos. Ha habido una falta de deferencia de la comisión (de) que esto vaya al archivo en lugar de dejarlo en un espacio para un debate real", declaró a la prensa en el Palacio Legislativo.

Mercedes Aráoz , también congresista de Peruanos por el Kambio, recordó que su bancada también cuestionó que el debate en la Comisión de Constitución termine rápidamente.

"Lamentablemente no se debatió. El presidente no quiere que se tomen las propuestas textualmente. Lo que quiere es un debate (...), simplemente se archivó. No se entró a un debate a profundidad y se canceló la posibilidad de conversar", añadió Aráoz.

Estas declaraciones las hizo luego de que el jefe de Estado Martín Vizcarra acompañara al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, a la sede del Legislativo para presentar un oficio en el que dejan constancia de su disconformidad con el archivamiento del proyecto sobre inmunidad.

"Este tipo de actitudes indican que no hay voluntad de cambio para llegar al bicentenario con una mejor posición. Eso venimos aquí claramente a manifestar y, por eso mi presencia aquí, acompañando al primer ministro y al ministro de Justicia. Es un respaldo a la posición de Gobierno que se basa en una política de Estado, de Gobierno", señaló ante la prensa el mandatario.