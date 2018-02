Mercedes Aráoz: "(Maduro) no puede entrar ni al cielo peruano"

La presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mercedes Araóz indicó que Nicolás Maduro no es bienvenido en nuestro país dado que no cumple con las prácticas democráticas. De esta forma, respondió al jefe de Estado caribeño, quien advirtió que de todas maneras llegaría a la Cumbre de las Américas.

"En República Dominicana, ya se había entablado una reunión entre el gobierno venezolano y la oposición, sin embargo no hay ningún cambio por del mandatario venezolano", añadió Araóz. Asimismo, también lamentó la acción de Maduro por adelantar las elecciones hace una semana. "(Maduro) tiene una acción muy ajena a las prácticas democráticas", remarcó.

“No puede entrar ni al cielo peruano, él no puede entrar (al Perú) porque no está siendo bienvenido […] El Gobierno está retirándole la invitación a la cumbre. Él ya no es bienvenido al Perú […]. Tiene que entender que en el Perú no lo queremos recibir”, subrayó.

A la pregunta sobre la llegada de Maduro por 'mar, tierra o aire', también la Premier refirió que no hay ningún respeto hacia las decisiones de otros países en la reunión de la Cumbre de las Naciones. "No puede ni llegar al cielo peruano porque no está siendo bienvenido. Incluso hay una voz de varios partidos políticos que rechazan los actos autoritarios", agregó.

Asimismo, comentó que Maduro no es querido en nuestro país tanto por el gobierno o por la gente pues la crítica hacia su gobierno es bastante alta. "(Maduro) tiene que entender que en el Perú no lo queremos recibir", dijo.