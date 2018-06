Mercedes Aráoz: "No le tengo ninguna envidia a Fuerza Popular, no quiero ni parecerme a ellos"

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz , rechazó de plano los comentarios de su ex colega de bancada, Pedro Olaechea, quien –en entrevista con Perú21 – afirmó que algunos grupos políticos le tienen "envidia" a Fuerza Popular porque "ellos (...) han hecho un partido político estructurado”.



"Mira, no sé, será la opinión de él (Pedro Olaechea). Yo no le tengo ninguna envidia a Fuerza Popular , no quiero ni parecerme a ellos porque mi bancada es una bancada bastante reflexiva, que trabaja pensando en el Perú, no en posiciones....", respondió la ex premier.



Aráoz , congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) , añadió que en su agrupación "nosotros no tratamos de imponer ideas sino de convencer (con ellas). Tenemos fundamentación que no es populista ni mercantilista, nuestras posiciones son más bien posiciones principistas y lo que más quieren es hablar de libertades, del derecho de las personas y de las empresas; nosotros creemos en la libertad económica como la libertad de las personas", agregó.

En declaraciones a la prensa, en Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, Aráoz hizo también evidente que sus públicas discrepancias con el premier César Villanueva no han cesado.

"El reclamo que hemos hecho creo que era justificado. La bancada no estaba siendo tomada en cuenta y el señor ( Villanueva ) desvalorizó el rol de una bancada como la de Peruanos por el Kambio que es la que trajo al presidente Vizcarra, porque ahora es el presidente, a la posicion en la que está, dentro del marco de la Constitución ", manifestó Mercedes Aráoz .

" Este grupo es el grupo del gobierno, es la bancada oficialista; cualquier otra acción en la que el señor (Villanueva) se pasaba y se saltaba las coordinaciones con nosotros significaba un desdén a la bancada . Esperamos que se resuelva, el presidente (Vizcarra) ha mostrado la mejor de las voluntades para trabajar en esa dirección y vamos a seguir coordinando. Yo espero, no queda la menor duda, de que esa coordinación se tiene que dar", recalcó.