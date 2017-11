Aprovechando la euforia por la clasificación de la selección peruana de fútbol al Mundial Rusia 2018, la premier Mercedes Aráoz le envió un mensaje a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y le pidió que "imitemos" lo que hace Ricardo Gareca, director técnico de la bicolor.

"¿Qué le diría a Keiko? Pues, imitemos lo que hace Gareca. Él ha unido a un equipo formidable, personalidades que podrían ser estrellas... ha unido esfuerzos para conseguir algo que el pueblo necesita: tener una ilusión con el fútbol. Podemos hacer lo mismo los peruanos", señaló consultado por el diario Trome.

Además, Aráoz abogó por entablar canales de diálogo y dijo que no cree que el fujimorismo pretende dar un golpe de Estado desde el Congreso.

"Obviamente, ellos cuentan con la mayoría de los votos, pero yo espero que con ellos realmente entablemos otra vez esos diálogos, que comenzamos a sostenerlos, al menos en mi gestión... Antes que vigilar nuestros intereses individuales, necesitamos pensar en nuestra gente", señaló.

La representante del Ejecutivo negó, también, que el presidente Pedro Pablo Kuczynski viva arrinconado por Fuerza Popular.

"No, el presidente está todo el día trabajando y se muestra fuerte frente a muchas cosas, diseñando políticas públicas para salir adelante", aseguró la jefa del gabinete.

Cuando se le preguntó si Fuerza Popular busca la vacancia presidencial, Aráoz respondió que no. Sin embargo, sostuvo que "hay algunas figuras que de repente sean así, termocéfalas, porque las hay en todos lados, pero yo no creo que sea una política del partido entero, no todos andan buscando eso".