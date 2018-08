Mercedes Aráoz: "Keiko todo el tiempo está golpeando" [ENTREVISTA]

Dice esperar siempre que Keiko Fujimori le tienda la mano al presidente Martín Vizcarra, pero que, en cambio, solo observa golpes en contra. La vicepresidenta Mercedes Aráoz cree que la lideresa de Fuerza Popular vive de mal humor y el país se ve afectado por su estado de ánimo.

Keiko Fujimori, en un video, reclamó que los ministros mencionados en los audios de la supuesta compra de votos “extrañamente” no son sancionados, y dijo que este es un tema pendiente para la administración de justicia. ¿Qué le responde?

Primero, no hubo esa supuesta compra de votos de parte de los ministros. Segundo, PPK no salió (de la Presidencia) por corrupto; salió por buscar gobernabilidad y dejar las cosas ahí porque era un punto de no retorno. No hubo una búsqueda sistemática ni ninguna orden de compra de votos, estas fueron conversaciones aisladas de congresistas que no son de nuestra bancada y que fueron separados del Congreso.

Pero, en efecto, usted fue mencionada en los audios del congresista Mamani.

Sí, pero ser mencionada no dice nada, también se mencionaron nombres de congresistas de la bancada de Fuerza Popular y yo dudo que ellos estuvieran involucrados en algo corrupto. Yo le mandé una carta notarial al señor Aragón para que me diga cuándo me ha conocido o ha conversado conmigo. Él me contestó que no debió decir lo que dijo.

La señora Fujimori no sabe esto o no le cree, porque dice que la justicia debería sancionar a los ministros mencionados, usted incluida.

Ese es un acto de amenaza. ¿Qué quiere, acusarnos? La investigación fiscal sigue en curso. En mi caso, estoy participando como testigo, la Fiscalía me ha citado un par de veces y estoy dando mi testimonio, como corresponde. La Fiscalía está haciendo su trabajo, ella parece que no sabe que hay una investigación fiscal. Es llamativo el vivir todo el tiempo en ese mal humor, ¿no? Qué difícil debe ser para una persona vivir afectada por ese estado de ánimo. No está pidiendo ni ofreciendo ninguna solución para el país, sino, más bien, está todo el tiempo golpeando. Ha golpeado al presidente hoy día (ayer) innecesariamente cuando ella podía tenderle la mano al presidente para debatir el tema con profundidad.

La lideresa de Fuerza Popular dijo que el mandatario está más preocupado en la no reelección de congresistas, que de aprobarse se aplicaría en 2021, que en atender el friaje o la inseguridad. Asegura que la reforma política de Vizcarra es “populista”.

No es populista, refleja un clamor popular sobre temas en los que no se avanzó en el debate en el Congreso. La población está enojada con aquellos políticos que no están focalizados en lo que les parece importante. Al presidente y al equipo del presidente los veo yéndose a la sierra continuamente, atendiendo las heladas, he visto a la gente de las Fuerzas Armadas totalmente dedicada al trabajo de atención de la emergencia, soy testigo de cambios que están haciendo para facilitar el tema de la reconstrucción con cambios, porque la ley que se aprobó al inicio no fue la más adecuada.

En cuanto a la reconstrucción, Fujimori señaló que para el mandatario es más importante tener dos cámaras en el Congreso que reconstruir el país. “Así prioriza el jefe de Estado”, dijo.

No, la prioridad del presidente es el debate político público en la prensa y en todos lados sobre este tema en el que todo el mundo se siente afectado después de los audios de los magistrados que podrían tener vinculación con algunos de los miembros de los partidos políticos. Ese disgusto lo ha recogido el presidente, pero no para cerrar el Congreso, que hubiera sido lo que la población hubiera querido.

¿Plantear eso sí hubiese sido populista?

Eso hubiera sido populista. Lo que ha hecho el presidente es ir por el lado constitucional. Primero, pidió el retiro de los consejeros del CNM y muchos congresistas nos pusimos de su lado porque veíamos que era imposible e insostenible que se mantenga a los mismos integrantes y, segundo, planteó una reforma política que acompañe este cambio en el Poder Judicial, porque hay que cambiar el sistema político, pero también el judicial.

¿Hasta dónde debe llegar el presidente para lograr que a más tardar en diciembre se realice el referéndum?

Está poniendo todo de sí. Ha manifestado claramente sus proyectos de ley y en el Congreso hay voluntad de debatir esos temas. El presidente y sus ministros, en este caso el premier y el ministro de Justicia, deben participar en el debate.

¿Debe llegar a plantear, incluso, una cuestión de confianza para lograr su objetivo?

El presidente ha planteado la reforma respondiendo a un clamor popular, pero yendo por los cánones constitucionales; no está buscando cerrar el Congreso, no es eso lo que pretende. Ahora, si el Congreso se pone en una actitud que no busca la tranquilidad, el diálogo y los consensos, pues habría que ver qué otras opciones tiene el presidente.