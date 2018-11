La vicepresidenta Mercedes Aráoz explicó que votó en contra de incluir a Alan García y Keiko Fujimori en el informe final de la Comisión Lava Jato porque, dijo, no existen "imputaciones concretas" contra ellos.

"Todo ciudadano merece que si se le hace una acusación, debe estar debidamente fundamentada. En ese informe (en minoría) no había ninguna imputación objetiva a estas dos personas que se portaron pésimo conmigo, con PPK y Vizcarra", dijo en entrevista a Canal N.

Vea también Aráoz asegura que denuncia de Chávarry se archivará porque acusación no está clara

La también congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) aseguró que, durante la tarde, iba a votar de igual manera en relación a los informes que involucran a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucznyski y Nadine Heredia; pero no pudo estar presente porque brindó su testimonio ante el fiscal José Domingo Pérez.

En virtud de ello, sostuvo que, al igual que en los casos de García y Fujimori, la comisión investigadora –que presidió la fujimorista Rosa Bartra– planteó denuncias "arbitrariamente" contra los mencionados ex presidentes y varios ex ministros.



Cabe anotar que Aráoz fue la única legisladora oficialista que votó de la misma manera que sus pares de Fuerza Popular y el Apra. Su decisión llevó a la dimisión de Guido Lombardi a la bancada del partido de gobierno, lo que deja al oficialista con apenas trece escaños.

La vicepresidenta también criticó al portavoz de su bancada, Gilbert Violeta, porque, según dijo, su grupo "carece de una buena coordinación".

"No estamos coordinando cómo debemos votar, creo que la bancada carece de una buena coordinación y se lo he dicho a Violeta como portavoz, le estoy pidiendo que reflexione", indicó antes de señalar que aún no ha conversado con Lombardi.