La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, reveló esta noche que personalmente está a favor de la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Al ser consultada sobre el matrimonio homosexual en Agenda Política, ella dijo: "Sí, eso lo he dicho siempre pero es mi posición personal".

"(Mi posición) es abierta porque es mi posición pero no la voy a imponer al resto. Yo he vivido con personas muy cercanas que son homosexuales y que tienen familia y no hay ningún problema con ello", dijo la premier.

Se pronunció. (Canal N)

Aborto en caso de violaciones

Mercedes Aráoz también mencionó que se encuentra en un "dilema moral" respecto al aborto en caso de violaciones y explicó sus razones.

"En el tema de aborto por violación tengo un dilema moral porque yo siento que una niña o una joven que ha sido violada, ¿la vamos a castigar dos veces? Ahí tengo un problema, un dilema moral muy fuerte como soy católica me cuesta mucho", agregó.