Mercedes Aráoz juramentó el día de ayer como presidenta de la República luego de que el Congreso aceptó la vacancia a Martín Vizcarra, quien disolvió el Parlamento al negársele la cuestión de confianza solicitada por el expremier Salvador del Solar.

Durante una entrevista en Cuarto Poder, Martín Vizcarra reveló los detalles de una conversación que tuvo con su entonces vicepresidenta. En aquella charla, evaluaron los distintos escenarios que podrían producirse.

De acuerdo a sus palabras, ella le habría manifestado que en caso ocurriera una vacancia, ella estaba dispuesta a asumir la presidencia del Perú.

“Si ocurriera una de estas alternativas, yo continuaría (en el Gobierno)”, fue la respuesta de Mercedes Aráoz, según el mandatario. “Era necesario e importante aclarar las cosas. Hay una predisposición de la vicepresidenta que en caso yo en mi condición de presidente dejara de serlo, ella continuaría”, agregó.

MERCEDES ARÁOZ HACE ACLARACIÓN

Tras estas declaraciones, Mercedes Aráoz se comunicó con Panorama para aclarar varios puntos. “El presidente ha sido bastante inexacto. Él mencionó la posibilidad de que él podría renunciar también. Me dijo te quedarías tú. Y le dije: en ese caso, no renunciaría, porque seguiría el mandato constitucional, tal como lo hiciste tú”, contó.

También afirmó que ella no participaría del gobierno de darse una vacancia por no estar de acuerdo con dicha medida. “Si es una fabricación… En este momento no veo ninguna razón para vacar al presidente. Una cosa fabricada, no”, dijo este domingo, solo unas horas de antes de juramentar como presidenta ante Pedro Olaechea.

CONTRA LA VACANCIA DE PPK

En 2018, la historia era otra. En aquel momento, la entonces vicepresidenta fue directa en manifestar su posición en contra de una posible vacancia al expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Refleja un deseo de desestabilizar este gobierno y actuar de una manera institucional. Es una especie de golpe de Estado. El presidente tiene un mandato constitucional que fue dado por el pueblo", dijo.

"Todo lo demás, esto de la vacancia por incapacidad permanente es una historia incomprensible que refleja venganzas y revanchas, que no permiten darle tranquilidad a la población”, finalizó su intervención, haciendo referencia a los congresistas de Fuerza Popular.