Mercedes Aráoz: “Esperemos que Salardi impulse la inversión privada”

La también exvicepresidenta precisa qué pasará con Perú y cuál debería ser su rol en la región.

Ha advertido sobre el déficit fiscal en Estados Unidos y la demanda interna en China.

Ambos tienen problemas fiscales. La demanda en China está ralentizada. Hay una crisis difícil de falta de confianza después de la crisis inmobiliaria. Entonces, ¿cómo impulsa la demanda interna para que vuelva a crecer? Porque China necesita crecer a partir de su propia industria, pero esta depende mucho del comercio internacional. Y con las nuevas barreras del 20% adicional de aranceles que acaban de ser anunciadas y los otros canales, que eran Canadá y México, que tendrán 25% adicional, el tema se ha complicado.

¿Y el déficit en EE.UU.?

Estados Unidos es un poco más fácil porque tiene la moneda que prima globalmente, pero estas políticas arancelarias tampoco son buenas para ellos. Por un lado, reducir la burocracia y limitar la excesiva regulación ha movilizado su industria; pero, por otro lado, les encarece los costos porque su industria es dependiente del comercio, sobre todo con Canadá y México. Disminuir el crecimiento económico del mundo a partir de esta política de proteccionismo tampoco es bueno para EE.UU. Puede generar inflación interna con la subida de los aranceles. La economía es circular y todos los países estamos encadenados. Una reducción del comercio global afecta el comercio de Perú.

Se acaban de concretar los nuevos aranceles a México, Canadá y China.

Una muy mala práctica usar la política comercial para lograr objetivos no económicos. El costo mayor lo tendrán los consumidores americanos. Los precios subirán incluso en los bienes que sustituyan esas importaciones en EE.UU. Generará ineficiencias productivas. Sus mejores recursos se destinarán a producir bienes con menor productividad, limitando el crecimiento y generando inflación. Mientras que no se controlen los factores directos en la demanda de fentanilo, siempre habrá formas de contrabandearlo a EE.UU. Incluso habrá formas de producirlo internamente. Se debe enfrentar la raíz de la inmigración ilegal, los problemas políticos y económicos en los países que expulsan a muchas personas a salir de su patria. La política comercial no sirve y puede desencadenar una guerra de aranceles que afectará aún más al crecimiento global, como lo hizo anteriormente.

¿Subirán aranceles al Perú?

No creo que nos pongan barreras porque la balanza comercial de Estados Unidos con nosotros es superavitaria. Nosotros importamos más de Estados Unidos de lo que le exportamos. Sin embargo, cualquier tipo de barrera comercial nos hace daño. Creo que, si atraemos inversiones adecuadas, podemos ser un proveedor de bienes y servicios para Estados Unidos. Dependemos de ellos en maíz, trigo, etcétera. Ellos dependen de nosotros en menor medida, pero son grandes compradores de nuestra parte agrícola.

Mauricio Claver Carone, enviado especial para América Latina, habló del Puerto de Chancay. ¿Chancay podría ganar notoriedad para Estados Unidos?

Podría, pero recordemos que el Puerto de Chancay no es el único puerto que tiene Perú. El puerto del Callao es mucho más importante. Hoy mismo transporta más TEUS, que son los contenedores. En términos de volumen es muy importante. Lo que tenemos que hacer es que el antepuerto del Callao debería ya estar andando. Y tenemos otros puertos, como Matarani, Ilo, etcétera. Y podemos traer capital americano también. Acá hay libertad de entrada de empresarios en tanto cumplan leyes peruanas y estén bien regulados. No planteamos una situación de dependencia total con China ni con Estados Unidos.

¿Qué esperar de la llegada de José Salardi al MEF?

Esperemos que Salardi impulse la inversión privada y recupere la disciplina fiscal. Para ello necesita todo el apoyo de la Presidencia y del Legislativo.

¿Los latinos de Florida podrían acercar a Trump a América Latina? Empezando por Marco Rubio.

En el caso del exsenador Rubio, el nuevo secretario de Estado, creo que es un hombre que tiene mucha claridad sobre política exterior. Ha estado en comisiones del Senado relacionadas con la política externa de los Estados Unidos. Y tenemos también, por suerte, a alguien que conoce bien el Perú ahí, que es la exembajadora de los EE.UU. en el Perú Lisa Kenna, que ahora es la subsecretaria. Durante el gobierno del presidente PPK, también se buscó eso. El mismo PPK habló con el presidente Trump para que conozca al sector empresarial latinoamericano y enfrenten temas de seguridad que tienen en común. Nos interesa, por ejemplo, que continúe Usaid, que es fundamental en la lucha contra el narcotráfico. Los programas de sustitución de cultivos han sido exitosos. Tenemos exportaciones importantes, como el café y el cacao. En el tema del oro ilegal también ha habido inversión importante. Son ejemplos, pero hay más. Creo que hay un espacio de cooperación bien interesante.

