Mercedes Aráoz encara a Yeni Vilcatoma: "¿Cuando parará con sus patrañas?"

La noche del domingo previa a la juramentación del gabinete del nuevo presidente Martín Vizcarra trajo consigo fuertes declaraciones por parte de la congresista Yeni Vilcatoma y la ex vicepresidenta Mercedes Aráoz , luego que la parlamentaria llamara a Jorge del Castillo, ex director de EsSalud , "el protegido" de la ex premier de Pedro Pablo Kuczynski .

"Lamentable la gestión de Jorge del Castillo al frente de EsSalud , el protegido de Mercedes Aráoz , grande es el reto de Fiorella Molinelli en esta nueva etapa del gobierno", suscribió la legisladora en respuesta aun comunicado respecto a la situación de la institución.

En cuestión de minutos, Aráoz también tuiteó desde su cuenta oficial, en respuesta a la parlamentaria.

"A ver Sra. Yeni Vilcatoma ¿cuándo parará con sus patrañas? Deje de engañar. Yo no tengo protegidos, apenas conozco al Sr. Jorge del Castillo y fui yo quien propuso a Fiorella Molinelli para EsSalud a quien deseo el mayor de los éxitos por el bien de los asegurados", suscribió.

