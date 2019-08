Mercedes Araoz: "Lo que dijo Del Solar han sido golpes bajos, pero los perdono"

La vicepresidenta Mercedes Araoz consideró que los comentarios que hizo el primer ministro Salvador del Solar tras su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio "han sido golpes bajos". No obstante, dijo perdonar esas declaraciones porque "pueden ser errores de las personas".

"Han habido frases que se han pronunciado en los últimos días que la verdad han sido golpes bajos, pero bueno yo los perdono porque me parece que pueden ser errores de las personas", sostuvo en una entrevista con Panorama.

"Me parece bastante desagrable [lo que dijo Del Solar], yo no le digo al premier cuando va a renunciar. Esa es una oportunidad que es una decisión frente a problemas que teníamos dentro de la bancada y yo creo que hace rato que estábamos manifestando nuestra postura", señaló.

Como se recuerda, el jefe del Gabinete Ministerial cuestionó la renuncia de Mercedes Araoz a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio en la actual coyuntura.

Del Solar lamentó que se haya tratado de dejar sin bancada al Ejecutivo en un momento en el cual la oposición en el Congreso ha dado muestras "beligerantes" que quieren desestabilizar al Gobierno.

En esa línea, Araoz descartó que su alejamiento haya sido "un plan dejar al Gobierno sin bancada", puesto que hay otras bancadas dentro del Parlamento que apoyan al Ejecutivo.

Aseguró, asimismo, que mantener una opinión distinta a la del presidente Martín Vizcarra no tiene por qué significar una actitud desleal hacia el Gobierno.

"Nuestras renuncias no era un plan para dejar al Gobierno sin bancada, porque finalmente bancadas que lo apoyan hay, está la izquierda, están los liberales. Hay varias bancadas que lo apoyan", indicó.

"Que opine diferente no significa ser desleal y además no entiendo como un primer ministro puede hablar de cuál es el momento oportuno de lo que hace un congresista. Nadie debe meterse en las acciones que yo tengo como congresista, nadie puede decirme cómo votar. [...] Así no juega Perú", agregó Araoz.

La vicepresidenta también reveló que a partir de su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio el personal que tenía a su cargo en la oficina de la vicepresidencia que mantenía en Palacio de Gobierno ha sufrido hostigamiento.

Dijo esperar, en ese sentido, que Martín Vizcarra no esté detrás de estas acciones.

"Ha habido hostigamiento, me dejan sin personal en despacho de la vicepresidencia [desde la renuncia]. Habían tres personas trabajando conmigo en la vicepresidencia, pero han habido despidos arbitrarios. Yo no sé de quien viene estas decisiones. Espero que el presidente no está detrás de esto, sería muy lamentable". manifestó.

