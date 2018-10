Mercedes Aráoz: "Es muy difícil confiar en un cambio de Fuerza Popular"

Desde que el gobierno de Peruanos por el Kambio inició funciones, el 28 de julio de 2016, Mercedes Aráoz alertó que Fuerza Popular (FP) dirigía el Parlamento con maneras que no eran las óptimas para el país. Dos años después, Keiko Fujimori, la lideresa de la agrupación fujimorista, anunció un cambio de rumbo para, por fin, acabar con las malas formas y dar paso al diálogo. Con esa reflexión, iniciamos esta entrevista con la vicepresidenta de la República.

¿Siente que el tiempo le dio la razón?

Definitivamente, no hubo colaboración. Cumplir con ciertas cosas, como dar la confianza (al Gabinete Ministerial) o aprobar la Ley de Presupuesto, no era suficiente. Había momentos en que parecía que podían colaborar, pero muchas veces hubo una actitud muy agresiva con respecto a las censuras a ministros, las presiones permanentes... Ahora dicen que van a cambiar y esperemos que sea cierto. Sé que hay algunas personas dentro de FP que tienen una muy buena voluntad de hacer esto, pero también hay otros que no creo que estén muy animados para cambiar.

¿Cuándo se dio cuenta de la actitud de ataque del fujimorismo? ¿Cuando censuraron al ministro Saavedra?

Sí, pero las malas formas empezaron desde el día en que asumió el señor Pedro Pablo Kuczynski. Ni siquiera por cortesía aplaudieron al presidente de la República, que es el presidente de todos los peruanos.

Y ahora vemos que hasta los aplausos eran coordinados por Keiko Fujimori.

Eso es lamentable, porque es una buena práctica política saludar al rival que gana la elección. Esas son prácticas elegantes que no se vieron. Ha habido muchas señales, hasta que la agresividad llegó a tonos realmente espantosos.

¿Quiénes son los que han usado esos tonos que usted califica de “espantosos”?

No me gusta decir nombres, pero ustedes pueden revisar sus veinte mil declaraciones y las formas bastante desagradables en que se expresaron.

¿Y los congresistas que no usaban términos confrontacionales?

Yo tengo mucho respeto a personas como la señora (Luz) Salgado, que nunca tuvo un trato descortés conmigo. O, por ejemplo, Percy Alcalá, con quien hemos trabajado en la Comisión de Economía o en la de Presupuesto. Puedo decirte que aun con las diferencias ideológicas que hemos tenido, nunca nos hemos agredido con Miki (Miguel) Torres. Con él tuvimos debates fuertes de temas de fondo, pero no agresiones personales.

El comité transitorio de FP lo presidirá Torres, pero está integrado por las mismas voceras que ahora pretenden cambiar: Letona, Beteta y Aramayo. Está allí, también, Luis Galarreta, quien tuvo duros calificativos contra miembros del Gobierno. ¿Qué tanta reestructuración lograrán?

Esa es la parte que hace las cosas difíciles. ¿O sea, cómo una persona que nos dice ‘Los Cuellos Blancos de Choquehuanca’, por ejemplo, va a estar ahí? Hay muchas agresiones personales de ese tipo que hacen mucho daño al país. Yo espero que los que tengan la buena voluntad logren cambiar eso, que sean la voz más fuerte dentro del fujimorismo.

¿Cree en la intención de diálogo de Keiko Fujimori?

Después de estas experiencias es muy difícil confiar en un cambio. La experiencia señala que cada vez que uno confiaba, ellos terminaban traicionando esa confianza. Es lamentable, pero la confianza se construye sobre la base de la evidencia. Esperemos que nos den las señales y las evidencias, pero hasta ahora no las veo. De repente se han arrepentido, pero ya es muy tarde, ¿no? Es un arrepentimiento forzado por una circunstancia de crisis.

¿Un gesto de cambio podría ser que abandonen la Mesa Directiva del Congreso?

Yo no estoy pidiendo cambios en la Mesa Directiva; hay que hacer cambios ligados al comportamiento del Congreso, ver qué va a pasar con (el fiscal de la Nación) Chávarry. ¿Se va a hacer la investigación del caso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? No hay que cubrir a personas que están con temas ligados a la corrupción. Tampoco hay que meternos trampas, como ocurrió con el tema de la bicameralidad, donde se metió una trampita para el tema de la (cuestión de) confianza. Vamos a apoyar una agenda legislativa adecuada, no la de FP únicamente.

Hace pocos días se conoció que el fiscal José Domingo Pérez halló expedientes de denuncias contra el presidente Martín Vizcarra en la casa de la secretaria de Keiko Fujimori, Carmela Paucará. ¿Cree que el fiscal Chávarry tuvo algo que ver con ello?

Es muy complicada la situación. ¿Por qué tiene que tener una secretaria un expediente del presidente en su casa? Sabíamos que tenían esos expedientes porque desde la campaña estaban con la cantaleta de que él tenía casos, investigaciones, muchas de ellas archivadas. Todas las denuncias las contestó el presidente cuando era candidato a la vicepresidencia. Revivir estas acusaciones me parece sorprendente, por decir lo menos.

El fiscal Pérez, durante su exposición en el pedido de prisión preventiva a Fujimori, dijo que un testigo protegido reveló que la lideresa de FP quería tener presionado a Chávarry para obtener beneficios. ¿Qué opina de ello?

De Chávarry no puedo contestar mucho porque estoy en un caso donde él me ha acusado (compra de votos para evitar la vacancia); no obstante, yo creo que pueden hacer todas las investigaciones que quieran, pero no pueden usar al Ministerio Público como herramienta política. Eso está mal.

¿Vio la carta del congresista Rolando Reátegui dirigida a Fujimori?

Sí, pero son cosas internas de su partido.

El presidente Vizcarra recibió a cinco congresistas fujimoristas en Palacio de Gobierno, justo cuando Keiko estaba detenida de manera preliminar. ¿Miembros del Ejecutivo siempre se reúnen con legisladores de FP?

El presidente, los ministros y todos los miembros del Ejecutivo estamos en la obligación de atender a los congresistas. Yo, como presidenta del Consejo de Ministros, recibí a miembros de FP y nunca tuve ningún problema.

¿Esas reuniones no se hacen con el conocimiento de los voceros?

No necesariamente. A veces vienen porque hacen gestiones de carácter regional. No sé cómo será en FP, pero los congresistas de diferentes bancadas hacen sus gestiones en su función de representación. No hay nada de malo en que se reúnan con autoridades del Ejecutivo.

Una de las congresistas que se reunieron con el presidente fue Milagros Salazar. Luego conocimos los chats de La Botica, en los que llama “malnacido” y “traidor” al presidente. ¿Cómo lee esa actitud?

Es lamentable, porque he escuchado barbaridades de FP. Le han dicho mentiroso y esto me parece ya pasar la raya. Es el presidente del Perú, el jefe del Estado, pero le han dicho de todo, ‘bipolar’ y qué sé yo. Esas son las formas desagradables que hemos escuchado. Nos han dicho falsedades a varios de nosotros.

¿Salazar debe pedirle disculpas al presidente?

La señora tiene que pedir disculpas, no hay forma, es un insulto que lamentablemente se ha hecho público. Es feo realmente. Ellos y algunos esbirros que hay en los medios, en los blogs, hacen unos insultos de una naturaleza...

Keiko Fujimori afronta una investigación fiscal por los aportes a su campaña presidencial en 2011. En su defensa dice ser víctima de una persecución política. ¿Ve eso o un debido proceso?

No soy abogada para evaluar la demanda del fiscal o la decisión del juez, pero este no es un tema particular, porque lo mismo le pasa a Pedro Pablo Kuczynski, que está yendo a la Fiscalía a cumplir con las investigaciones y a él le han hecho cosas terribles en el proceso, como inmovilizarle su casa o incautarle sus cuentas. Yo estoy en un proceso preliminar en una investigación que considero que no corresponde por lo que he hecho, pero, bueno, hay muchos actores políticos así, en la misma situación.

¿Entonces, la justicia es para todos o hay una persecución contra alguien en particular?

No, esto no es contra alguien en particular.

Vizcarra observó la denominada ‘Ley Fujimori’. ¿Cree que el Congreso insistirá en aprobarla tal cual?

Creo que la ley, al ser observada, debe bajar a la Comisión de Justicia para que sea una ley que cumpla con todas las formas y que sea lo más general posible.

¿Y que se tomen en cuenta las observaciones del Gobierno?

Por supuesto, y las ideas que tengan los congresistas.

Uno de los argumentos del presidente al observarla es que estaba dirigida a una persona y no a los ancianos presos.

No se pueden hacer leyes de carácter individual. Yo lamento mucho que el señor (Alberto Fujimori) esté enfermo. No me gustaría que regrese a la cárcel así, pero no se puede hacer una ley que no sea general.

"‘SILVA CHECA ERA CERCANO A FUJIMORI"



Quiero preguntarle sobre su reunión con Vicente Silva Checa. Usted hizo público que, durante el gobierno de PPK, se reunió con él, y ahora es investigado por la Fiscalía como parte de la cúpula de Fuerza Popular e identificado como asesor en la sombra. ¿En qué circunstancias decide reunirse con esta persona?

Cuando cayó el gabinete de Fernando Zavala, sentí la necesidad de buscar un diálogo con la cúpula de Fuerza Popular. Era muy difícil llegar a la señora Keiko Fujimori. Por eso quise encontrar a alguien con influencia en ella para decirle que buscábamos un diálogo pro gobernabilidad, que era lo que necesitábamos. Entonces, me plantean la posibilidad de poder conversar con Vicente Silva Checa, a quien yo no conocía, pero que, según me comentaron, estaba en el círculo más cercano de Keiko Fujimori. Me reuní con él antes y después de ocupar el cargo de premier. En la primera reunión, le hablé de los decretos legislativos del gobierno en materia económica y la importancia de que se incluya en una agenda mínima pro gobernabilidad. Silva Checa dijo que no me prometía nada, pero que llevaría el mensaje. No asevero que era un asesor, que era contratado, nada de eso. Lo que sí puedo asegurar es que él era cercano a Keiko Fujimori. Yo lo consideraba un fujimorista; en ese momento, en medio de la crisis que vivíamos, no averigüé más.

DATOS



- Mercedes Aráoz fue presidenta del Consejo de Ministros (PCM) durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Es economista, con estudios en la Universidad del Pacífico y en la Universidad de Miami.



- Durante el segundo gobierno de Alan García, fue ministra de Economía y Finanzas (MEF), ministra de la Producción y ministra de Comercio Exterior y Turismo.



- Ha sido presidenta de Promperú, directora de Proinversión y consultora de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.