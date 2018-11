Mercedes Aráoz sobre denuncia constitucional: "No me asustan los fiscales sicarios"

Esta tarde, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , presentó una denuncia constitucional en contra del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, el congresista Carlos Bruce y la vicepresidenta Mercedes Aráoz . Esta última calificó la denuncia como una "acusación express".

A través de su cuenta de Twitter afirmó que se está usando de forma política al Ministerio Público, pues en la denuncia constitucional no se ha respetado su derecho a la defensa.

"He tomado conocimiento de la denuncia constitucional de @PedroChavarryV Sólo confirma el uso político de @FiscaliaPeru Es una acusación express, sin pruebas, sin respetar mi derecho a la defensa, no rendí manifestación. No me asustan los fiscales sicarios. Sí me preocupa el Perú", escribió Mercedes Aráoz.