Mercedes Aráoz: "No se puede dar data de características personales, me parecería una atrocidad"

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, manifestó que las empresas y universidades, entre ellas la César Vallejo, no recibirán data personal obtenida a través del Censo 2017.

"La data que se le dará es pública, no se le puede dar data de características individuales o personales, me parecería una atrocidad que le demos ese beneficio a privados o políticos en general", señaló en TvPerú.

Mercedes Aráoz indicó que desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) están haciendo "un análisis exhaustivo" de este tema.

La primera ministra también afirmó que le han pedido al jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez, que le brinde un informe completo de lo que sucedió durante el censo.

Asimismo, Aráoz lamentó lo sucedido con la colaboradora quien denunció haber sido violada en Villa el Salvador mientras se disponía a realizar el empadronamiento.

"Quiero decirle que cuenta con todo el apoyo del gabinete, en particular sé que la ministra de la Mujer (Ana María Choquehuanca) puso todo a disposición de ella, y hago una invocación especial a la Fiscalía. No puede ser que los fiscales sean indolentes ante estos casos, y simplemente no lleguen a tiempo", expresó.