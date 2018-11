Mercedes Aráoz sobre Miguel Castro: "Creo que ha reaccionado con nerviosismo"

La vicepresidenta y congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Mercedes Aráoz , sostuvo que el parlamentario de Fuerza Popular, Miguel Castro, reaccionó por nerviosismo al confesar que es uno de los testigos protegidos del Ministerio Público en la investigación que se sigue contra la lideresa de dicha agrupación, Keiko Fujimori, por aportes a su campaña presidencial en el 2011.

“Él ( Miguel Castro) ha dicho que es un testigo protegido. Está bien, es su decisión. El fiscal (José Domingo Pérez) lo mencionó como una de las personas que actuó, no como un testigo protegido. No revela que es un testigo protegido, según lo que he visto en los informes. Entonces, creo que él ha reaccionado con nerviosismo”, precisó a la prensa.

Según destacó, el fiscal José Domingo Pérez no lo sindicó como tal. Sin embargo, refirió que Castro debe ser apoyado ya que, si ha decidido declarar ante la fiscalía, es porque tiene razones para hacerlo.

“Creo que cualquiera que está en el Congreso merece todo nuestro respeto y si él ha decidido hablar es por alguna razón, entonces hay que proteger su identidad como testigo y proteger su seguridad personal y la de su familia”, dijo.

Según contó Miguel Castro en 'Beto a saber' el último lunes, acudió a la fiscalía porque existía otro testigo protegido que lo mencionaba por haber participado en la firma de recibos que se habrían hecho pasar como aportes al partido Fuerza 2011.

- Diálogo con el fujimorismo -

Por otro lado, Mercedes Araóz manifestó que espera una reestructuración de parte de la bancada de Fuerza Popular, a fin de “que se pueda dialogar tranquilamente”. Además, destacó la designación de Luz Salgado como la nueva secretaria general de dicha agrupación.

“Luz Salgado si bien es una persona fuerte del equipo, yo tengo la mejor de las impresiones de ella. He coordinado muchas cosas con ella (…) Entonces, con el mayor respeto, creo que puede ser una de las personas con las que podamos conversar, así como las que han puesto hoy día al frente de esta Comisión de Emergencia”, mencionó.