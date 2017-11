Mercedes Aráoz: "No creo que debamos ser burocráticos con cartitas"

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, manifestó que la reunión que ha tenido con las bancadas para ver el tema del pedido de facultades, ha sido coordinada a través de llamadas telefónicas.

"No creo que debamos ser burócratas con cartitas y papelitos. La nuestra es una idea de conversación y diálogo fluido y frecuente, y agradezco a las bancadas que han aceptado", expresó.

Cabe precisar que legisladores de Fuerza Popular señalaron que no habría reunión con la premier, en tanto Héctor Becerril indicó a El Comercio, que no habían recibido una invitación oficial.

"Yo hablé con su vocero (Daniel Salaverry) y la relación era fluida y cordial. No sé que ha pasado, la verdad que decidieron no hacer la reunión porque era su estilo, pero nunca me dijeron que mandara una carta", señaló Mercedes Aráoz.

En ese sentido, afirmó que el supuesto pedido del envío de un documento para este encuentro "ya son discursos de algunos congresistas, no de parte de su vocero que me ha manifestado con cordialidad que sí conversemos".

Por otro lado, se pronunció respecto al proyecto de Mauricio Mulder (Apra) que propone que los ministros no vuelvan al gabinete tras una crisis total.

"Yo he sido ministra del gobierno del Apra, y si hubo cambios del gabinete no implicaron que cambiaran todos", expresó Mercedes Aráoz.

Asimismo, consideró que para que esto prospere se tendría que cambiar la Constitución, pues "es expresa en cuanto a que una caída del gabinete el que sale es el presidente del Consejo de Ministros".