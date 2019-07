Congresistas critican que Mercedes Araoz no haya sido informada de adelanto de elecciones

La vicepresidenta Mercedes Araoz sentó su posición este miércoles sobre el anuncio de una reforma constitucional para adelantar las elecciones al 2020 de parte del Ejecutivo. Al respecto consideró que fueron electos por cinco años “para defender los intereses del pueblo”.

Esto ha generado que congresistas de diferentes bancadas se pronuncien. Entre ellos, Juan Sheput, vocero de Contigo, quien felicitó a la vicepresidenta “por su coraje” para “decir las cosas claras”.

“La felicito [a Mercedes Araoz] por su coraje y temperamento para decir las cosas claras […] Ella como vicepresidenta del Perú señala que nos han elegido hasta el 2021 y que la situación en la cual estamos inmersos es de inestabilidad, lo cual comparto plenamente”, indicó en Canal N.

En entrevista con El Comercio, Mercedes Araoz aseguró que “personalmente” tratará de convencer al presidente Martín Vizcarra “de que permanezca hasta el 2021, porque creo que es lo más saludable para nuestro país”.

“Eso demuestra que es una mujer de Estado, que no se guía por las pequeñas cosas, mientras otros se resienten, ella se sobrepone. Primero coloca los intereses del país y buscar el diálogo con el Ejecutivo”, opinó Sheput.

Por su parte, el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) consideró que, si Mercedes Araoz asumiera la presidencia de la República, su bancada buscaría dialogar con ella para llegar a consensos.

“Creo que es una salida constitucional que Mercedes Araoz asuma la presidencia. En esas condiciones habría que conversar con ella, llegar a un consenso y tratar de sacar el país adelante”, dijo.

Además, manifestó que en caso se acuerde acortar este mandato de cinco a cuatro años, se debe hacer bajo lo que “ordena la Constitución”.

“Todos hemos sido elegidos [por cinco años], obviamente hay posibilidades de que esto del mandato se acorte, pero hay que hacerlo dentro de lo que ordena la Constitución. Acá nadie se está queriendo atornillar en un cargo. Si es para que el país salga adelante, hay que ver las formas y habrá que ver la mejor salida”, precisó.

La vicepresidenta también señaló que fue durante el mensaje a la nación de Martín Vizcarra, que tomó conocimiento de la propuesta de adelantar las elecciones generales. “Me enteré en el Congreso y, como todos, me quedé bastante sorprendida”, dijo.

En ese contexto, la legisladora Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso) tomó esto como una falta de consideración de parte del mandatario. Asimismo, sostuvo que contradice la posición del Gobierno respecto al empoderamiento femenino.

“Definitivamente (fue una falta de consideración) porque hay una plancha presidencial que es presidente, vicepresidente y vicepresidenta. Dicen que hay que empoderar a las mujeres, démosles espacio, que hay que alcanzar una cuota de género. El tema no es que me des un espacio en la lista, sino que me coloques en la discusión. Las mujeres que están en el Gobierno no las puedes dejar esperando para que después se enteren”, acotó.

- Desde el oficialismo -

Clemente Flores, vocero de la bancada Peruanos por el Kambio a la cual pertenece Mercedes Araoz, señaló que la opinión de la vicepresidenta es respetada y se debe escuchar, pero que la mayoría de la agrupación política está a favor del anuncio de Martín Vizcarra.

"Cada congresista tiene una posición distinta y respetable. Tienen diferentes puntos de mirar las cosas y es enriquecedor. Sí escuchamos a todos, porque es parte de la discusión y porque nuestra razón de ser (como Congreso) es debatir dentro del Parlamento", comentó esta mañana en RPP.