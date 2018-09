Mercedes Aráoz: "Chávarry sacó un informe mal hecho con fundamentación paupérrima"

La vicepresidenta y congresista de Peruanos por el Kambio, Mercedes Aráoz , acusó al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de haber iniciado una investigación preliminar contra ella y otros funcionarios como el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) con fundamentos pobres y como una respuesta política.

"Acepto cualquier investigación pero no cuando son hechas con un afán político. El señor Pedro Chávarry fue denunciado el viernes en la mañana por nuestro colega, Juan Sheput, de acuerdo al mandato que tenía del Congreso y, a hora de eso, sacó un informe mal hecho con una fundamentación paupérrima acusándonos de crimen organizado por cumplir nuestras funciones", declaró Aráoz a través de RPP.

La vicepresidenta respondió así a la apertura de una investigación preliminar por parte de Pedro Chávarry por la presunta compra de votos para evitar la vacancia. Los implicados son Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz y otros congresistas como Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio), Marvin Palma, Maritza García, Lucio Ávila, Clayton Galván y demás no agrupados.

Por la presunta compra de votos para evitar vacancia de PPK, la tarde del viernes 21 de setiembre, el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry abrió investigación preliminar contra Pedro Pablo Kuzcynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila. (1/4) pic.twitter.com/kKE7VBlAYo — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 22 de septiembre de 2018

Mercedes Aráoz cuestionó al fiscal de la Nación por tratar de investigarla como parte de una organización criminal por haber realizado un viaje en compañía de algunos de los congresistas arriba mencionados.

"No entiendo por qué ir en un viaje de fiscalización con congresistas de todas las bancadas, incluyendo miembros de Fuerza Popular [...] sea motivo para ser evaluado como si fuera parte de una banda de crimen organizado. En mi vida he tenido nunca una denuncia de esa naturaleza", consideró Aráoz.

La congresista calificó de "atroz" la fundamentación de la investigación preliminar, además de considerar que tenía "errores garrafales". "A Carlos Bruce lo acusa de haber ido en ese viaje cuando no participó y yo tengo la obligación, como funcionaria y coordinadora [...] de ser el enlace político del Ejecutivo con el Congreso. No entiendo cuál es el acto delincuencial del que se me acusa", manifestó.

Asimismo, señaló que era "imposible" que haya ofrecido algún tipo de prebenda a los congresistas que votaron en contra de la vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017. "No hay ninguna prebenda porque no hay ninguna prueba. Es imposible porque los proyectos se hacen de acuerdo a ley", aseguró.

"Esta es una fórmula que responde una situación política. Me hace recordar la época de finales de los noventas con la señora Blanca Nélida Colán que actuaba como el brazo operador del fujimorismo para afectar a los opositores. Es una práctica definitivamente equivocada", comentó la parlamentaria.

Según Mercedes Aráoz, "no hay duda" que Pedro Chávarry, con esta investigación, actúa como brazo político de Fuerza Popular. "Amenaza de acusarnos de esa manera porque, de alguna manera, al debilitar a la vicepresidencia también quiere debilitar al presidente Martín Vizcarra", indicó.