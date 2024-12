Mensaje de Dina Boluarte fue tardío y contradictorio

Horas antes, la noche del jueves, la presidenta de la República, Dina Boluarte, había enfilado sus baterías contra el Ministerio Público por dos casos específicos: el uso del ‘cofre’ para su traslado al condominio Mikonos, donde se presumía la presencia del prófugo Vladimir Cerrón, y la rinoplastia a la que se sometió en junio del 2023 y que habría dado lugar a un supuesto abandono de cargo. La mandataria no solo acusó a la institución de ser un “instrumento” contra su gobierno al abrir carpetas fiscales que calificó de “historietas” que se basan en “leyendas mediáticas” y “escenarios hipotéticos”; también cuestionó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no haberla llamado a declarar y la emplazó a que lo haga “en aras del debido proceso”.

Ayer, ambas se vieron las caras. Boluarte fue la anfitriona de la reunión del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia que se realizó en Palacio de Gobierno. Hasta allí llegó Delia Espinoza. Se estrecharon las manos e intercambiaron un breve saludo. No hubo más. Y, por el momento, tampoco hay fecha para la citación a la presidenta en el caso de su operación quirúrgica, revelaron fuentes fiscales de Perú21. Diferente sería la situación de algunos exintegrantes del gabinete que presidió Alberto Otárola que sí han sido citados a declarar ante la Fiscalía. Esas convocatorias, trascendió, habrían llegado a oídos de la jefa de Estado y habrían sido el detonante para su tardío y poco convincente mensaje a la Nación.

Reacción tardía

En su discurso, Boluarte se victimizó, dijo ser objeto de un “acoso permanente” con el único fin de “generar crisis e intentos de vacancia”. El presidente la Comisión de Constitución del Congreso, Fernando Rospigliosi, sin embargo, observó que, en el caso de la cirugía, el tema creció porque ella “no salió a hablar claramente” desde un principio. Su alocución, agregó, llega “tardísimo”.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, por su parte, opinó que la presidenta “miente” al negar su presencia en el condominio Mikonos, y añadió que insistirá en convocarla a ese grupo de trabajo en enero.

De otro lado, Adriana Tudela, de Avanza País, advirtió que “hay contradicciones” entre lo dicho por Boluarte en su discurso y las versiones recogidas por la Comisión de Fiscalización, por lo que respaldó que el Pleno le dé facultades especiales para investigar al grupo de trabajo. “Ambas versiones tienen que ser sustentadas con pruebas”, prosiguió.

Sobre el mismo tema, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, consideró que es “importante” que la mandataria haya dado su versión de los hechos, y comentó que oportunamente esta será contrastada por el Ministerio Público con la versión que han dado los testigos y otros.

"La vi preocupada por la vacancia"

De otro lado, en declaraciones a Perú21TV, el analista político Carlos Basombrío advirtió que Boluarte fue “agresiva” al dar su mensaje y “ofensiva con los medios de comunicación y con la Fiscalía”. “Ella cree que (eso) la hace más y no se da cuenta que tiene 3% de aprobación”, comentó.

En esa línea, consideró que el discurso del jueves fue muy parecido al que dio en diciembre por el caso Rolex y calificó de “desagradable” que use a todo un gabinete para dar versiones sobre hechos individuales que no constituyen un tema de gobierno.

"Me parece que miente cuando dice que no se ha hecho una cirugía plástica —y puede haber comprometido en su mentira a médicos—, porque hay centenares de fotos que comparan el antes y el después de la operación y es evidente que es una operación de cirugía plástica. (...) Personalmente creo que si quería hacerse una operación de cirugía plástica está en todo su derecho, pero que lo haga durante su gestión en un gobierno donde está aumentando el hambre etc. es un mensaje pésimo. (...), Entonces me parece que ahí hay una afirmación que no condice con la verdad y eso lleva a no creerle. Yo la vi preocupada por la vacancia”, subrayó.

SABÍA QUE

Ayer se llevó a cabo la reconstrucción del viaje a una playa del sur de la mandataria y allí el chofer del ‘cofre’ Félix Montalvo rectificó su versión inicial y señaló que dejó a Boluarte en el condominio Asia del Sur y no en Mikonos.

Consultado sobre un eventual pedido de asilo de Boluarte, el premier Gustavo Adrianzén respondió: “La presidenta va a gobernar hasata el 28 de julio, y a partir de ahí, por mandato legal, tiene que permanecer en el país por un período mínimo de seis meses”.

