En su mensaje a la Nación, brindado hace instantes, la presidenta de la República, Dina Boluarte, respondió de manera puntual sobre los pedidos que realizan los manifestantes, y les explicó por qué no es posible llevarlos acabo de forma inmediata. Además, responsabilizó a los sectores extremistas que azuzan a la población, sabiendo que sus pedidos no son viables en corto plazo.

“Esos sectores extremistas también piden en su plataforma política, por ejemplo, el cierre del Congreso pero no le dicen al pueblo, a ese pueblo que llevan a las marchas con engaños y mentiras, que el presidente de la República no puede cerrar el Congreso si no se cumplen ciertas condiciones que en esta oportunidad no existen, hacerlo sería caminar al borde de la ley”, recordó.

El más claro ejemplo de ello es que su predecesor, Pedro Castillo, se encuentra preso por pretender dar golpe de Estado al ordenar, el pasado 7 de diciembre, el cierre inconstitucional e injustificado del Parlamento. “Asimismo, piden la liberación de Pedro Castillo, yo no puedo liberar al señor Castillo, no soy juez ni fiscal”, dijo Boluarte sobre el expresidente.

También explicó por qué no es viable instalar una Asamblea Constituyente en las circunstancias actuales. “Plantean la Asamblea Constituyente, fíjense la experiencia del vecino país de Chile, donde el proceso constituyente ha durado varios años y ante el rechazo de la ciudadanía han abierto un nuevo proceso. Eso no se puede realizar de la noche a la mañana, ese trabajo no le corresponde al Ejecutivo, por eso, no le mientan a sus compatriotas”, expresó.