¿Qué medidas puede tomar el Ejecutivo sobre remoción de fiscales Pérez y Vela?

El presidente Martín Vizcarra anunció esta mañana que el Ejecutivo evalúa medidas que estén bajo el ámbito técnico y legal ante la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , de remover a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del Equipo Especial Lava Jato.



Al respecto, el abogado constitucionalista Luciano López consideró que el mandatario podría armar un proyecto de ley de reforma constitucional en el que se declare en emergencia el Ministerio Público.

Según indicó, con esta medida se podría instalar una junta de fiscales que pueda elegir a un nuevo fiscal de la Nación y cese en sus funciones a Pedro Chávarry.

“La posibilidad es que el presidente de la República con su Gabinete piense en un proyecto de ley de reforma constitucional con planteamiento de cuestión de confianza a corto plazo que pueda ser más efectiva para hacer que el Parlamento se alinee a la lucha contra la corrupción”, explicó López.

Sin embargo, para el constitucionalista Aníbal Quiroga, no existe ninguna medida para que el presidente Martín Vizcarra pueda retirar del cargo al titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry.

Según indicó, esta facultad está enteramente en manos del Legislativo, por lo que, lo que debería hacer Vizcarra es coordinar con la bancada de Peruanos por el Kambio y presionar para que las denuncias constitucionales contra Chávarry sean vistas con prioridad en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“El Ejecutivo no puede hacer mucho porque el Ministerio Público tiene autonomía (…) Lo que puede hacer el Poder Ejecutivo es activar en el Congreso el desafuero de (Pedro) Chávarry por la vía del antejuicio político. No hay otra vía porque el presidente de la República no tiene acción directa sobre el fiscal de la Nación”, afirmó.

Asimismo, Quiroga refirió que presentar un proyecto de ley sería cuestionado por ser “con nombre propio” y tomaría más tiempo. “Yo creo que el proyecto de ley va a ser más largo y va a ser discutido de que tiene nombre propio”, dijo.