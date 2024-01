El crimen organizado se ha convertido en una preocupación transnacional, sin fronteras, sobre todo luego de la contundente alarma venida desde el Ecuador. Como tal, merece una atención especial y, sobre todo, una coordinación permanente de las más altas autoridades. Así lo han entendido los cancilleres y titulares del orden interno de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), quienes, representando a sus respectivas naciones, se reunieron el domingo en Perú para acordar, publicar y obligarse a cumplir 28 medidas contenidas en lo que han denominado el Plan de Acción Resolutivo (PAR), un documento que enumera acciones urgentes para combatir el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico ilegal de migrantes, entre otros vicios que corrompen y socavan nuestras democracias. Algunas de estas tienen como meta de cumplimiento el primer trimestre de este año.

Según explicó el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Javier Gonzáles-Olaechea, estas medidas entraron en vigor el domingo 21 de enero de 2024, fecha en que se publicó la Decisión N.° 922 en la Gaceta Oficial de la CAN. De esa manera, dijo, se convirtió en “ley andina”.

“Esta es una decisión que, en el lenguaje normativo de la CAN, es vinculante. Es como un tratado internacional, tiene todo un marco normativo de la CAN como paraguas. Es decir, no está en el aire, sino que tiene un fundamento andino. Además, es resolutivo. Yo insistí desde el primer día en que sea resolutivo, es decir que estuviera orientado a decidir y ejecutar acciones, lo cual es una novedad porque normalmente (este tipo de acuerdos) son declaraciones”, declaró en Canal N.

Si bien el acuerdo fue unánime, el canciller mencionó que hubo una negociación “párrafo por párrafo” y “palabra por palabra”, debido a que cada país llevó una propuesta, y producto de que cada legislación tiene su propia terminología. Dijo que las diferencias políticas entre las administraciones gubernamentales de cada nación, por ejemplo entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la presidenta del Perú, Dina Boluarte, no perjudicaron la voluntad de los países de la CAN por firmar el PAR.

ACCIÓN EN SEGURIDAD

Las tareas inmediatas e impostergables para combatir el crimen transnacional podrían generar un impacto positivo para repeler el avance de las fuerzas delincuenciales. El general (r) José Baella, exdirector contra el Terrorismo y exjefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, celebró los puntos mencionados en el PAR, aunque dijo esperar que no se quede solo en el papel.

“Saludo este acuerdo. Es importante sumar esfuerzos, pero no solo debemos quedarnos en el plan o en los diálogos administrativos o diplomáticos, sino que hay que aterrizarlo de inmediato”, manifestó a Perú21.

El general en retiro mencionó dos medidas que le han llamado más la atención: la Red Andina de Seguridad 24/7 y la capacitación trimestral para autoridades y agentes policiales y militares.

Sobre lo primero, dijo que lo más adecuado es que el personal policial trabaje permanentemente e intercambie “información precisa sin mucho papeleo, sin mucha burocracia, sino que se compartan datos inmediatamente para hacer las investigaciones”.

En cuanto a las capacitaciones, mencionó que estas deben ser “de nivel” y que “me hubiese gustado que se plantee esta medida en un plan integral de seguridad en el Perú. Nadie lo ha hecho, pero esta es la base para realizarlo”.

Por su parte, el exdirector general de la Policía Eduardo Pérez Rocha consideró positivas las medidas señaladas por la CAN para el combate de la minería ilegal y el control de fronteras para reducir el ingreso de organizaciones criminales foráneas.

“Lo más interesante es que se está planificando a 30 días, a 60 días, y no para que existan reuniones sino para que se firmen acuerdos. Me parece que es un plan atinado, sobre todo porque tiene un detonante con lo ocurrido en Ecuador, país en donde hay una ola de violencia muy fuerte que no es imposible que se presente en el Perú”, opinó en diálogo con este diario.

También destacó las capacitaciones y dijo que espera que estas medidas estén acompañadas de la decisión política de las autoridades de disponer de presupuesto para que se ejecuten.

SABÍAS QUE

El 12 de enero, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores emitió la Declaración sobre los hechos de violencia en Ecuador, en la que se condenan estos sucesos perpetrados por grupos delincuenciales transnacionales.

Aquel día se acordó realizar el 21 de enero una reunión de cancilleres y ministros de seguridad interna de los países de la CAN para adoptar medidas para luchar contra este flagelo.

ESTAS SON LAS MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL

Crear el Banco Andino de Datos (BAD)- Contará con datos biográficos y biométricos para detectar personas con antecedentes o requisitoriadas.

Acción en fronteras -Desarrollar trabajos para control y neutralización de pasos fronterizos no autorizados.

Cooperación aduanera -Elaborar en máximo 60 días plan de acción para fortalecer intercambio de información aduanera.

Reunión de Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal (CAMI) -Identificar actividades de minería ilegal para planificar acciones en el primer trimestre del año, con énfasis en fronteras.

Creación de Alianza Latinoamericana Antinarcóticos -Declarar de necesidad su creación en una próxima reunión. Se realizarán reuniones presenciales y trimestrales con los directores antidrogas de los países miembros.

Operaciones policiales y militares -Actividades conjuntas se realizarán “en el más breve plazo” y tienen como fin controlar el tráfico de drogas en fronteras.

Crear mecanismo andino de inteligencia y otro de seguridad financiera -Permitirá coordinación para intercambio de información sobre amenazas y riesgos de narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal, entre otros ilícitos.

Acciones conjuntas contra el tráfico ilícito de armas -Intercambio de información para el rastreo de armas, municiones y explosivos, además de cooperación judicial para recuperar las armas y capturar delincuentes.

Acciones de cooperación en materia penitenciaria -Instruir autoridades para contribuir a la seguridad en los países miembros.

Capacitación trimestral -Se realizarán programas conjuntos de capacitación para autoridades y agentes policiales y militares. Capacitadores serán elegidos semestralmente.

Creación de la Red Andina de Seguridad 24/7 -Se proporcionará y recibirá información. Se conocerá detalle de la actividad de las agrupaciones delictivas. Inicia primer trimestre de 2024.

Foro internacional -Realización de un foro internacional sobre delincuencia organizada transnacional en el primer trimestre de este año.

Crear Observatorio Regional Andino -Recopilará, procesará y analizará información sobre delincuencia organizada transnacional.

