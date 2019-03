Médicos que recomendaron indulto a Alberto Fujimori sustentarán decisión ante Fiscalía

Los tres doctores que integraron la Junta Médica Penitenciaria que recomendó a la Comisión de Gracias Presidenciales que se otorgue el indulto al ex mandatario Alberto Fujimori, en diciembre de 2017, deberán su decisión ante el Ministerio Público.

El juez supremo Hugo Núñez accedió hoy al pedido formulado por la defensa del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, a quien se le imputa el delito de cohecho activo genérico por la presunta irregular excarcelación de Fujimori.

De esta manera, los médicos Víctor Amado Sánchez Anticona, Guido Hernández Montenegro y Juan Postigo Díaz deberán declarar ante la Fiscalía.

"Los testigos podrán explicar las razones médicas en las que se sustentó el informe a la Comisión de Gracias Presidenciales respecto a la salud de Alberto Fujimori Fujimori, plasmado en el Acta de Junta Médica Penitenciaria y su Ampliatoria. Asimismo deberán sustentar la recomendación de la Junta Médica respecto al otorgamiento de indulto por razones humanitarias", se lee en la resolución.

Precisamente, una de las aparentes irregularidades detectadas por la Fiscalía es que Postigo Díaz haya participado de la elaboración del informe ya que fue doctor de Alberto Fujimori en el pasado.

La reunión previa

La investigación indica que Kuczynski ofreció al entonces congresista Kenji Fujimori el indulto de su padre a cambio de que lo salve de la vacancia presidencial en el Congreso de la República.

Ese ofrecimiento habría sucedido el 18 de diciembre de 2017, en una reunión en la que participaron el ex ministro fujimorista Juan Carlos Hurtado Miller, Belisario Enrique de las Casas Piedra, Gustavo Jesús Gonzáles Prieto, Álvaro Bedoya Delboy, el propio Kuczynski y Kenji Fujimori.

También se amplió la denuncia al ex minitro de Justicia, Enrique Mednoza; y al ex titular de Salud, Fernando D'Alessio, pues ambos ex funcioanrios habrían sido claves para acelerar el proceso de indulto.