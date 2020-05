“Estos profesionales no van a cobrar, le daremos pasajes, alimentos y la atención correspondiente”, espetó un funcionario del gobierno regional de Moquegua para justificar por qué solicitó a la isla la contratación de una misión de médicos cubanos para su región.

Moquegua, que en estos momentos mantiene controlado el avance del coronavirus, ha optado por poner en práctica lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llama una nueva forma de esclavitud. Así califica a las misiones médicas enviadas a otros países por el régimen cubano.

Al de Moquegua se le sumaron los gobernadores de Arequipa, Ayacucho y Áncash. Los cuatro harán una ‘chancha’ para alquilar un avión privado para traer desde La Habana (Cuba) a 85 galenos.

Las Relatorías Especiales de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas, en un informe de noviembre pasado, señalan que las misiones médicas de Cuba equivaldrían a un trabajo forzado. “Quisiéramos expresar nuestra preocupación por las condiciones de trabajo y de vida que estarían afectando a los médicos cubanos enviados al exterior para prestar sus servicios. Muchos estarían expuestos a condiciones de trabajo y de vida explotadoras, pagos salariales inadecuados”, dice la ONU. Además, muchos de estos profesionales estarían sometidos a presiones y a seguimiento por parte del régimen cubano, añade.

NEGOCIO REDONDO

María Werlau, investigadora y directora de Archivo Cuba, dijo a Perú21 que la intervención de médicos cubanos “viola los preceptos del derecho internacional fundamentales en cuanto a la explotación y trata de personas”. Además, indica que el gobierno comunista de Cuba gana mucho dinero con la exportación de esos doctores, porque cuando terminan las misiones se les paga casi una propina.

Cuba tiene montada una campaña de propaganda gigantesca en favor de las misiones médicas, dice Werlau y asegura que la isla “crea una serie de lealtades y agradecimientos. Después, establece una presencia más formal con un acuerdo de colaboración que dura años. Luego lleva más médicos. Por eso para Cuba es un negocio redondo”.

“En esas brigadas también viajan agentes que van a hacer política al país al que llegan, a hacer pagos y trabajos de coordinación. Eso pasó en Bolivia: de 700 solo 200 eran médicos”, señala la investigadora.

Maria Werlau, investigadora y directora de Archivo Cuba. (Foto: Interamerican Institute for Democracy)

A inicios de marzo, cuando el coronavirus ni siquiera se había extendido en Arequipa, el gobernador Elmer Cáceres llamó a la embajada de Cuba en Lima para solicitar personal médico. El gobernador de Áncash, Juan Morillo, dijo en abril que “su presencia demandará únicamente gastos de alimentación, hospedaje y traslado, porque vendrán en forma voluntaria”.

“Estamos exigiendo que agilicen los trámites para contar en el breve plazo con el equipo de médicos cubanos en nuestra región”, señaló el gobernador de Ayacucho.

Ante esto la ONU ha señalado que, si bien la participación en las misiones es oficialmente voluntaria, los médicos se sienten presionados para acogerse a ellas y temen represalias por parte de sus autoridades si no participan.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra aún no ha aprobado esta misión que esconde el fustán político de los gobernadores de Moquegua, Arequipa, Ayacucho y Áncash. “Son regiones que no tienen colapsado su sistema de salud”, dijo una fuente de alto nivel a este diario. Del Ejecutivo depende que esta nueva forma de esclavitud no se practique en el Perú.

TENGA EN CUENTA

María Werlau recomienda que se haga público todo contrato o acuerdo entre que se firme con Cuba para la importación de médicos.

La ‘asistencia humanitaria’ de Cuba en realidad es una multimillonaria industria que le genera ingresos a la isla por USD 6.4 mil millones.

Los médicos que han desertado en todo el mundo denuncian que el régimen confisca sus salarios. Solo les depositan un 5% al final de la misión impuesta.

Muchos médicos son mujeres que deben dejar en Cuba a sus hijos menores. Para la población cubana en general, la exportación de mano de obra sanitaria conlleva carencias, particularmente de médicos especialistas, señala Archivo Cuba.

“Es un sistema de esclavitud moderna que no puede quedar impune. Este modelo constituye otra sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen cubano”, ha dicho el secretario general de la OEA Luis Almagro.

Hay más de 500 egresados peruanos de la carrera de medicina que buscan trabajar para combatir la pandemia. El Estado debería dar las facilidades a estos médicos que buscan ser parte de la primera línea de defensa.

