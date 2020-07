El Perú firmó un contrato con Cuba para traer a un equipo de médicos extranjeros que trabajen en la atención de pacientes de COVID-19. Para analizar este convenio desde el punto de vista de seguridad, Perú21 conversó con cuatro representantes de la Policía y las FF.AA, todos de amplia experiencia: El Gral. José Baella, ex inspector general de la PNP; Gral. Leonardo Longa, ex jefe de división del Ejército; Almte. Jorge Montoya, ex jefe del Comando Conjunto de las FF.AA y Almte. José Cueto, ex jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.

Para abordar el tema, este diario les planteó tres preguntas:

1) El gobierno peruano firmó un acuerdo con Cuba para contratar médicos ¿Qué opinión tiene usted a partir de su experiencia en una institución a la que el Estado le encarga resolver los problemas subversivos o antisistemas?

2) Estos médicos fueron solicitados por los gobiernos regionales de Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Áncash. ¿Existe el riesgo de que en lugar de curar enfermos los médicos vayan a hacer un trabajo político?

3) Algunas regiones no han logrado coordinar bien con los médicos cubanos y se han presentado problemas en los hospitales ¿Qué deberían hacer las entidades del Estado peruano que negociaron con el gobierno cubano?

Gral. José Baella: “Los órganos de inteligencia deben prever riesgos”

1) Desde el punto de vista de la lucha contra el coronavirus, creo que es positivo el hecho de traer personas que vengan a colaborar con el pueblo. Nosotros tenemos en el Perú un Sistema de Inteligencia Nacional y ellos deben estar atentos y prever cualquier situación en cuanto a los riesgos que puedan surgir. Los órganos de inteligencia debieron trabajar en ese sentido desde antes de firmar el contrato, durante la prestación de los servicios y cuando estos terminen. Desde el punto de vista del orden interno, creo que se debe saber exactamente qué personas están viniendo, hacerles una investigación básica.

2) El riesgo es permanente y no solo de los médicos cubanos que han venido, sino de cualquier ente extranjero que ingrese al país. Los profesionales que han traído deben cumplir estrictamente con su contrato y no deben estar haciendo actividades ajenas. Por eso son necesarias las acciones de inteligencia debidas para verificar cuál es su accionar.

3) El Minsa ha intervenido en este tipo de contratos, por eso si ocurren problemas en las Direcciones de Salud Regionales se debe informar rápidamente para evaluar la situación de su contrato e inmediatamente se tomen las acciones pertinentes.

Gral. PNP José Baella (GEC)

Gral. Leonardo Longa: “Cuba tiene antecedentes de infiltrar países”

1) Debemos resolver si es que este contrato atenta o no contra la seguridad nacional. El Perú actualmente está en un nivel de incertidumbre respecto a la presencia de los médicos cubanos porque falta información. El riesgo es que haya una inmigración profesionalizada que pretenda crear el caos en el Perú. Cuba tiene antecedentes de infiltrar países con agentes aprovechándose de la cobertura de atención médica. Existen 32 brigadas cubanas con 2,500 colaboradores aproximadamente que tienen participación en 25 países. En el Perú existen 4 brigadas con 85 colaboradores: 50 médicos y 35 licenciados. El Gobierno peruano ha mantenido en reserva todos los detalles del contrato.

2) Los médicos han sido asignados a regiones mineras, donde existen proyectos como Antamina, Quellaveco, Cerro Verde. Hay que evaluar el interés que han tenido los gobiernos regionales para este pedido. Considero que sí deberíamos preocuparnos por la seguridad nacional.

3) Lo primero que debería hacer el gobierno es eliminar la reserva del contrato que ha firmado. Este es personal extranjero que viene a cumplir una misión específica y tienen un permiso temporal y debe evaluarse si es que se les va a renovar o no.

Leonardo Longa, general en retiro del Ejército del Perú. (Perú21TV)

Almte. Jorge Montoya: “Hay que protegernos de agentes antidemocracia”

1) El Estado peruano siempre tiene que protegerse de sus enemigos más próximos que son los que están en contra de los sistemas democráticos. Uno de ellos es Cuba. Siempre hemos tenido cuidado en nuestra relación con ese país. Cuba es parte del Foro de Sao Paulo y es uno de los miembros más activo. Antes de hacer un convenio con un Estado con una política de esa naturaleza hay que pensarlo dos veces. Considero totalmente innecesario haber firmado un convenio con Cuba, del que, por cierto, no sabemos nada, no ha sido publicado.

2) Sí existe un riesgo, es peligroso que se les permita sembrar sus ideas. A ellos les interesa la relación que puedan establecer con la población. Las autoridades regionales ya han dicho que los médicos no están cumpliendo con su tarea y en Chimbote ya hubo problemas en un hospital.

3) Lo primero que debe hacer el Gobierno peruano es hacer público el contrato que ha firmado. Los peruanos tenemos derecho a saber qué hacen con nuestro dinero. Lo segundo es que el Ministerio de Salud debe intervenir en los conflictos que se han dado por reclamos de los cubanos. No están cumpliendo con su contrato.

Almirante Jorge Montoya. (Foto: GEC)

Almte. José Cueto: “En otros países denuncian trabajo político”

1) Toda ayuda para esta lucha contra el COVID-19 es buena, pero desgraciadamente no se han cumplido los formalismos. Hemos podido ver que fue el Minsa quien se saltó a Relaciones Exteriores al inicio de este convenio. Se suponía que debían llegar médicos intensivistas, neumólogos y personal capacitado para trabajar en esta pandemia y apoyar a los médicos peruanos, pero no ha sido así. En otros países se ha denunciado que los médicos van a hacer propaganda, proselitismo político, hacen arengas al Che Guevara.

2) Me temo que sí existe el riesgo de que los médicos hagan un trabajo político. Nuestra gente de inteligencia debería averiguar qué están haciendo realmente. Su ideología es comunista y varias autoridades de las regiones donde han llegado también tienen una tendencia con un sesgo hacia la izquierda. Yo tengo un pésimo feelling.

3) Si hay toda una suma de quejas, lo que tendría que hacer Relaciones Exteriores es hacer un informe presentarlo a la Embajada de Cuba y decir: “Muchas gracias, señor. Chau”. Tenemos cientos de muchachos profesionales que pueden hacer ese mismo trabajo.

Almirante José Cueto (GEC)

