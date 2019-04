Medicina Legal aseguró que Pedro Pablo Kuckzysnki "se encuentra estable"

El doctor Roger Pacheco Carranza, del Instituto de Medicina Legal (IML) y Ciencias Forenses del Ministerio Público, aseveró tras evaluar al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que este "se encuentra estable" y que no hay ningún problema para que rinda su instructiva y su declaración ante la justicia.

"A la fecha se encuentra hemodinámicamente estable. O sea, no está grave, no está en mal estado, puede rendir su instructiva, su declaración y no va a haber ningún problema por el momento", señaló.

Sin embargo, Pacheco Carranza consideró que el otrora jefe del Estado (2016 - 2018) debería ser "evaluado por un cardiólogo" debido a los problemas de corazón que presenta desde "hace años".

"La recomendación es que sea atendido o sea evaluado por un cardiólogo por el problema cardiológico que tiene hace años", indicó.

Durante la diligencia, antes de que fuera trasladado a la Prefectura de Lima, el IML verificó que no haya ocurrido algún tipo de lesión durante la intervención contra PPK.

"Luego del examen clínico que se le ha efectuado no hemos encontrado ningún tipo de lesión traumática en su cuerpo, pero sí hay algunos antecedentes que él ( PPK) presenta durante su vida por dos operaciones que se le hicieron en Estados Unidos", sostuvo en un video difundido por la fiscalía en sus redes sociales.

El Dr. Roger Pacheco Carranza, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, informa sobre evaluación médica realizada al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. pic.twitter.com/ZwkzmeFRhO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 10 de abril de 2019

Esta mañana, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar contra Pedro Pablo Kuczynski en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos por el caso Odebrecht.

La medida también está dirigida contra su ex secretaria Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo.

Además, la resolución judicial aprueba los procesos de allanamiento e incautación de los respectivos inmuebles de las personas detenidas, así como la oficina del ex presidente.