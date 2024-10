"Me dijo conch***": Fiscal Pérez afirma que Toledo lo insultó tras oír sentencia

Esta tarde, el Poder Judicial condenó al expresidente Alejandro Toledo Manrique a 20 años y 6 meses de cárcel por el caso Tramo II y III de la Carretera Interoceánica Sur. La noticia le causó ofuscación al exmandatario, quien habría tenido una respuesta airada.

El fiscal José Domingo pidió la palabra a la jueza Zaida Pérez para señalar que Toledo Manrique lo había insultado después de escuchar el fallo de la magistrada.

“Queda constancia en las cámaras que el condenado Alejandro Toledo ha dirigido agravios hacia mi persona indicando lo siguiente: ‘conch...’. Esas palabras, pero bueno...”, expresó indignado.

La magistrada le respondió al fiscal que tenía derecho de tomar acciones correspondientes tras el comportamiento irrespetuoso del expresidente.

“Todo está grabado. Si eso ha pasado así, que no hemos podido advertir, ya usted podrá tomar las acciones que corresponden, estará filmado...”, sostuvo José Domingo Pérez.

¿QUÉ DIJO EL ABOGADO DE ALEJANDRO TOLEDO TRAS INSULTO?

El abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, también pidió las imágenes de las cámaras que grabaron la lectura de sentencia.

“Yo también quiero ver las cámaras, quiero ver si el fiscal ha hecho un gesto, si se ha burlado, si se ha reído. Qué extraño que el fiscal le haya buscado la cara a mi patrocinado, qué extraño, se supone que nosotros los miramos a ustedes, yo no he mirado al procurador ni al fiscal ni a Perico de los Palotes, yo he venido a escucharlos a ustedes, vamos a ver las cámaras”, señaló.

La magistrada le indicó que está en su derecho de pedir el registro de las imágenes: “Bien doctor, están en su derecho también, ahí están las cámaras, todo está filmado, acá está la prensa, no hay ningún problema".

Además de la sentencia a 20 años y 6 meses de prisión, Toledo deberá pagar una reparación civil de S/1,375 millones, y US$ 463 millones.

