"Está equivocado el congresista Daniel Salaverry ... Que me lo diga en mi cara" . Bienvenido Ramírez emplazó al vocero de Fuerza Popular , quien aseguró que este y los demás congresistas que votaron en contra de la vacancia presidencial se han "victimizado" tras la última reunión de la bancada naranja.

"Yo no me he victimizado para nada y nunca me he victimizado, y siempre me gusta hacer frente a los cuestionamientos y problemas que puedan venir", agregó en Canal N.

Más adelante, el congresista por la región Tumbes ofreció detalles de la reunión de FP con motivo del proceso disciplinario para quienes en el partido favorecieron la permanencia de PPK como presidente.



Bienvenido Ramírez emplaza a Daniel Salaverry.

"Hubo palabras fuertes que no hemos tolerado. Soy una persona de carácter fuerte y temperamental, pero me controlé y no contesté (en aquel momento). Lo único que hicimos junto a otros seis legisladores, fue retirarnos" , específico.

Agregó además que "en la reunión de ayer, nos empezaron a decir que nosotros habíamos negociado, pero hay que preguntarles si ellos (a la bancada de FP) negociaron antes... ¡Bienvenido Ramírez nunca ha negociado!", agregó.

En tanto, fue categórico al desmentir que había sido el más "entusiasta" en vacar al presidente, según versión de Daniel Salaverry. "Para nada. Yo soy un defensor de la democracia y de las autoridades y del respeto de instituciones", indicó.

GRAVE ACUSACIÓN

Según Bienvenido Ramírez, los improperios en su contra y para con sus colegas contrarios a la vacancia se dieron desde el momento que votaron por PPK, su gobierno y su prolongación en el poder.



"Las ofensas existieron desde el momento que emitimos nuestro voto, a mis colegas parlamentarias hasta le dijeron esa palabra tan fuerte para una mujer... p***. Incluso, en mi caso, una trabajadora administrativa, una abogada, me dijo 'perro traidor'", precisó.