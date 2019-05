Mayor PNP Ordinola a Jorge del Castillo: "¿Se nota mi chaleco antibalas o me saco el polo?" [VIDEO]

Durante la Comisión de Defensa del Congreso, el mayor PNP Fredy Ordinola (37) ingresó a la sala en donde mantuvo un tenso altercado con el presidente del grupo de trabajo y aprista Jorge del Castillo , quien solicitó la intervención del ministro de Interior, Carlos Morán , por el impasse.

Ordinola describió que su función es logística, pues se encarga de verificar los equipos, que el personal tenga seguridad de vida y trasladar de forma segura a los detenidos, entre otras cosas.

Jorge del Castillo preguntó al mayor si fueron con los chalecos antibalas puestos y recibió una respuesta afirmativa como demostración se quitó la casaca. Seguido a ese diálogo sucedió el tenso altercado.

Mayor Ordinola: Nos cuestionan siempre eso del chaleco y me parece muy incómodo ya (se retira la casaca). ¿Sí se nota mi chaleco o me saco el polo?

Jorge del Castillo: En ese caso se le nota, a los otros no se les notaba y no necesita señor faltarle el respeto a nadie.

Mayor Ordinola: No le estoy faltando el respeto a nadie aquí.

Jorge del Castillo: Señor Morán, por favor.

De inmediato, Jorge Del Castillo se paró, mientras que el ministro del Interior le pidió al mayor Ordinola que se tranquilizara y ofreciera las disculpas correspondientes por su exaltada actitud.

"Se pide disculpas a los presentes si de alguna manera les he faltado el respeto", dijo Ordinola, pero sus palabras no fueron suficientes y Del Castillo le pidió que se retire para entrevistarlo al final.