Anticipándose a lo que Marcelo Odebrecht podría decir hoy ante el fiscal peruano José Pérez, el legislador aprista Mauricio Mulder dejó abierta la posibilidad de que el ex CEO de la empresa Odebrecht afirme que las siglas 'AG' que escribió en su agenda se refieren al ex presidente Alan García.

En diálogo con la prensa, el congresista se mostró confiado en que el ex mandamás brasileño aclarará que ni García ni dirigentes del Partido Aprista recibieron algún dinero de su compañía.

"Estamos seguros que lo que va a hacer es confirmar que en el caso de Alan García y principales dirigentes del Apra no hay ningún tipo de imputación ni aporte económico ni ayuda de campaña ni nada de eso", declaró.

Sin embargo, cuando fue consultado si podría confiar en que las siglas 'AG' no están relacionadas al nombre del ex jefe de Estado, Mulder expresó que esa sí podría ser una posibilidad.

"(¿Cree que AG, según lectura de ustedes, no es Alan García?) no, no, podría confirmar que es Alan García, pero ninguna de las anotaciones dice que le está entregando dinero, el hecho de que (Jorge) Barata y Odebrecht conocen a Alan García eso no se ha ocultado (...) para mí eso es irrelevante", argumentó.

Como se sabe, el fiscal Pérez interrogará a Marcelo Odebrecht sobre las anotaciones que fueron halladas en la agenda de su celular. Entre los escritos figuran las frase "Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita", "anuncio Kuntur agora bom para Perú/AG" y "Humala? Perú (gas como oportunidade de aproximacao)".

El representante del Ministerio Público consultará sobre si la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recibió algún aporte o dinero de parte de la constructora.