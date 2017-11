El legislador aprista Mauricio Mulder se mostró mortificado frente a las críticas del vicepresidente Martín Vizcarra a su proyecto de ley que busca que en una “crisis total del gabinete”, tras una censura, ningún ministro saliente pueda ser designado en el siguiente equipo de gobierno.

“¡A mí qué me importa lo que digan ellos!, (…) Mayor razón para que me importante menos (lo que diga) es el embajador del Perú en Canadá. Ellos pueden tener ese tipo de posiciones, pero será el Parlamento el que decida. Los parlamentarios tenemos derecho a presentar proyectos de ley”, exclamó.

Martín Vizcarra había calificado como “excesivo” el proyecto de Mulder. “Me parece que son excesos y radicalismos que no son lo más conveniente. (…) Tendrán que analizar la norma y no actuar en función de un criterio particular, sino de qué es lo mejor para el país”, señaló al diario El Comercio.

Además, el legislador aprista rechazó que el móvil de su propuesta legal sea el temor a perder su curul. Precisó que para cerrar el Parlamento se debe disolver dos gabinetes completos, no de manera parcial como ha sucedido en el equipo de Fernando Zavala.

“Estoy buscando evitar que se abuse del criterio de buscar confianza para cerrar el Congreso. ¿Qué pasaría si la premier Mercedes Aráoz se le ocurre pedir confianza por las facultades legislativas?, eso sería arrinconar al Congreso, ponerlo contra la pared y actuar de forma antidemocrática”, exclamó.

Mauricio Mulder dijo que el presidente de la República si puede ratificar a cualquiera de sus ministros, pero eso no se podría computar como una “crisis total del gabinete” para disolver en el Parlamento.

"No me vengan con el cuento de que una crisis total del gabinete es 'renunciamos todos y al día siguiente volvemos a juramentar'. Una censura, una renuncia es que un ministro se va", sentenció.