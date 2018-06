Mauricio Mulder y Maritza García protagonizaron un altercado en debate [VIDEO]

Los congresistas Mauricio Mulder (Apra) y Maritza García (no agrupada) se enfrascaron en un fuerte intercambio de palabras durante el debate del Pleno por el pedido de desafuero contra Guillermo Bocangel, Bienvenido Ramírez y Kenji Fujimori.

"A mí me extraña que el congresista Mulder con tanta experiencia aquí en el parlamento, con más de 25 años, quiere forzar la figura jurídica (de infracción constitucional) y adecuar una conducta que no se adecua a los artículos constitucionales", cuestionó García y agregó: "No sean sinvergüenzas y tengan la cara y el valor de decir cómo se desarrolla el delito".

Ante la mención a Mulder , el parlamentario no dudó en responder y ventiló todas las acusaciones contra García como el de consignar datos falsos en su hoja de vida.

"Hay que tener cuajo para que una persona que ha sido expulsada de un colegio de abogados y que ha sido anulado su título por la universidad, que dizque estudió en derecho, nada menos, tenga el cuajo de hablar de temas jurídicos, si no los ha visto ni por el forro. No sabe ni lo que es y tiene todavía el cuajo de hacer imputaciones de carácter jurídico. Hágame el favor", increpó el aprista.

Mauricio Mulder y Maritza García se enfrascaron en altercado. (USI)

Pese a que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, no le quiso dar la palabra a Maritza García para responderle a Mulder, Indira Huilca le cedió un minuto de interrupción en la que se defendió.

"Usted recuerda claramente que esa hoja de vida que Fuerza Popular presentó para imputarme unos grados que yo no consigné, fue usted mi primer defensor. Que después se haya aliado y se haya convertido en un 'fujiaprista' es su problema. Pero sí tengo dignidad y tengo los cuatro dedos de frente para imputarle a usted en su cara que no soy ninguna mentirosa", aclaró la parlamentaria del bloque de Kenji Fujimori.