Mauricio Mulder: "Al que no le gusta (la disciplina), que se vaya"

El congresista Mauricio Mulder declaró que la disciplina partidaria debe ser acatada por todos los miembros del Apra y, en esa línea, ratificó el acuerdo de aplicar "medidas disciplinarias" contra Jorge del Castillo y Luciana León por contravenir un acuerdo partidario para votar a favor de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.​

"Los dos que tuvieron una posición rebelde saben que dentro de las normas del partido está la disciplina, que es que quienes tienen una posición minoritaria se sujetan a lo dice la mayoría, así ha funcionado; al que no le guste que se vaya a un partido donde se le acepte (lo contrario)", sentenció en su condición de presidente de la Comisión Política del Apra.

Mulder, además, emplazó a León y Del Castillo a que digan cuál fue el tenor de sus conversaciones con los oficialistas Gino Costa y Mercedes Aráoz el mismo jueves en un interín de la plenaria en la que se discutía la vacancia de PPK.



Desvirtuó también los argumentos esgrimidos por Del Castillo en el sentido de que su voto en contra del pedido de vacancia fue por un "voto de conciencia" y reiteró que sí hubo un acuerdo del bloque para votar a favor de la destitución del jefe de Estado.

"Este no es un tema de libertades. El estatuto (de Apra) es muy claro (...) y lo dijo Haya: 'Nadie está por encima de la disciplina del partido, ni siquiera yo'. Que no me vengan a decir que es en el ejercicio de la libertad cuando es un voto estrictamente político", manifestó en RPP.

Indicó, finalmente, que serán los órganos partidarios internos los que determinarán los resultados del proceso disciplinario contra León y Del Castillo.