El tercer vicepresidente del Congreso, Mauricio Mulder (Apra), afirmó este lunes que su colega Kenji Fujimori debe "hablar ahora o callarse para siempre", ante la posibilidad de que sea testigo protegido en la investigación a Fuerza Popular por el caso Odebrecht.

"¿Que él sea testigo protegido? Bueno, que hable ahora o calle para siempre", indicó.

"El congresista Kenji Fujimori debería tener mejores consejeros en lugar de estar haciendo este tipo de aspavientos de creerse la víctima y cosas como ésa. Debería fijarse que entrar en terrenos en que uno dice 'yo sé cosas pero no las digo' es muy peligroso".

El congresista aprista señaló que el hijo menor de Alberto Fujimori debe tener cuidado porque "ya ha tenido procesos". "Cien kilos de cocaína en un almacén, el incremento increíble de su patrimonio, no son cosas como para dejarlos de lado. Yo creo que debe haber calma", añadió.

Por otro lado, manifestó que ante la situación ocurrida a raíz de los 'kenjivideos' los congresistas deberían acudir a la Comisión de Ética para ver el tema.

"Lo único que hay que hacer es acudir, así como vamos a las demás comisiones. Por ejemplo la Comisión de Constitución, que para mí tiene temas sustantivos, no me gusta que esté presidida por el fujimorismo porque tienen ideas distintas, pero no puedo cambiarlo porque tienen más votos que yo", argumentó Mulder.