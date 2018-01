Mauricio Mulder: "Jorge del Castillo ha debilitado la unidad que teníamos"

El presidente de la Comisión Política del Apra, Mauricio Mulder, señaló que su colega, Jorge del Castillo, "ha tenido una actitud gobernista permanentemente".

"En su percepción personal, piensa que debemos subirnos al carro del gobierno (...) Jorge del Castillo ha debilitado la unidad que teníamos", afirmó a Perú21.

El también parlamentario comentó que en el periodo pasado (2011-2016), la bancada siempre había votado de acuerdo a lo acordado, pero que con el ingreso de su colega esto cambió.

Indicó que los órganos partidarios serán los encargados de seguir la evaluación sobre el caso de Del Castillo y Luciana León, por votar distinto en la vacancia presidencial.

En ese sentido, Mauricio Mulder consideró que si se llegan a reunir como célula aprista, es decir los parlamentarios del partido, esto no va a cortar los procesos internos del Apra.

Por otro lado, cuestionó que Jorge del Castilllo respalde la designación de Javier Barreda como ministro de Trabajo, pues señaló que esto "demuestra que no su voto no fue a conciencia, si no que está buscando que un sector que él representa pueda subirse al carro".

Mulder recordó que él llamó a Mercedes Aráoz avisándole que ningún militante del Apra formaría parte del nuevo gabinete, sin embargo "ella no respetó la decisión".



"Lo sedujo con el fajín de poder, de sentirse que hace algo, aunque sea para el gobierno. Aráoz no ha respetado la decisión del Apr, y esto incluye a Jorge del Castillo y Luciana León, que se prestaron, voluntaria, o involuntariamente, a este juego", expresó.