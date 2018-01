Mauricio Mulder: "El gobierno ha tenido el ánimo de agredir al Apra"

Minutos después de que la Comisión Política del Partido Aprista se reuniera en la oficina de la tercera vicepresidencia del Congreso, el congresista Mauricio Mulder nos atendió para comentar las incorporaciones de dos apristas, hoy ya expulsados, al remozado gabinete ministerial de Mercedes Aráoz .

¿En la reunión de la Comisión Política conversaron sobre la expulsión de los ahora ministros Javier Barreda (Trabajo) y Abel Salinas (Salud)?

Sí. Hay que hacer saber a la población que un partido político se respeta y que, cuando sus militantes deciden privilegiar sus decisiones personales, el partido opta por separarlos. Además, hemos hecho análisis de las circunstancias políticas del país a partir del proceso de la vacancia. El actual gabinete es el resultante del acuerdo que hubo entre el señor Alberto Fujimori y el señor Pedro Pablo Kuczynski. Eso es la raíz de todo este meollo y creo que la presencia de apristas en el gabinete solo busca distraer este pacto de intercambio de impunidades.

Y contra el cual se presentará un pedido de vacancia. ¿El Apra lo apoyaría?

Ese pedido de vacancia tiene el sustento de nuestro análisis político. Sin embargo, no lo vamos a apoyar porque consideramos que tiene una reacción demasiado hepática. No debemos perder la perspectiva de que, mal que bien, el gobierno tiene que seguir gobernando y, mal que bien, debemos tratar de separar las responsabilidades personales del presidente Kuczynski en el tema Lava Jato de la gestión gubernamental que debe cumplir.

Pero usted ha pedido la renuncia del presidente.

La renuncia la planteé desde antes de que se hablara de los temas de Westfield y First Capital en el sentido de que el presidente no gobierna y se convierte en un escollo para la gobernabilidad. Creo que todo lo que ocurrió por la vacancia profundizó esa sensación.

Volviendo al tema de Barreda, ¿no hay forma de que se reincorpore al partido luego de ser ministro?

No, ninguna. El Apra es un partido que ha hecho de la disciplina un elemento de fondo en su constitución. Que hayamos tenido que aplicar una disciplina rápida y muy firme nos ha sido doloroso, pero el partido se respeta.

¿Por qué cree que Barreda aceptó ser ministro? ¿Cuál es su lectura política?

Una persona que ha sido dirigente del partido y decide por su cuenta, sin consultar con nadie, ser ministro, sabiendo que no lo puede hacer, sucede por dos razones: porque tiene la veleidad de ser ministro y tener un espacio de poder, y el poder lo seduce más que el respeto a su partido, y porque considera que por el lado del Apra no lo va a obtener, y ese es ya un tema de falta de fe. Bueno, alas y buen viento, el tema está cerrado. Será ministro, pero no representa en lo absoluto al Apra.

¿Que Barreda haya criticado al gobierno diez días antes de ser ministro abona en la tesis de que solo busca poder?

Sin duda, y abona en favor de la tesis de que el gobierno lo usa para tratar de hostigar al Apra y profundizar una división. Él dijo “gobierno incapaz”, criticó el indulto, y ahora integra ese gobierno. Es una incoherencia total. Entonces, ¿París bien vale una misa?

¿Ningún sector del Apra coordinó la incorporación de Barreda al gabinete?

Ninguno.

¿Por qué el Apra decide no exponer sus cuadros técnicos a un gobierno que necesita de respaldo ante la crisis?

Porque este es un gobierno encabezado por un presidente que debió ser vacado.

Pero no lo fue. PPK sigue gobernando y, ¿con base en que no triunfó la vacancia, no hay que empujar al gobierno?

Nosotros apoyamos la gobernabilidad, las políticas públicas que se nos expongan y en las cuales se pida nuestra participación. Pero, participar como miembro del gobierno, esa es una alianza política que no vamos a pagar.

¿Por qué el Apra se opone a integrar el gabinete, pero sí integra la Mesa Directiva del fujimorismo en el Congreso?

La Mesa Directiva es un acuerdo multipartidario de los últimos 18 años. No es un pacto político, no es la participación de un partido con otro en una gestión, sino que es una tradición multipartidaria en la que también se encuentra Alianza para el Progreso (APP).

Pero también pudieron oponerse a formar parte de esa mesa multipartidaria.

Lo discutimos, pero como vimos que había una tradición... Ahora, yo soy partidario de que esa presencia simbólica nuestra ya no se dé en el siguiente periodo.

¿Usted es el único aprista de la bancada que piensa así?

A Javier Velásquez también lo escuché decir lo mismo. Al parecer, podemos llegar a ese consenso porque consideramos que nuestra participación ha sido suficiente, pero no porque haya aquí un acuerdo político. En cambio, participar en un gabinete sí supone un acuerdo político. Una participación nuestra allí tendría que haberse planteado políticamente. Yo llamé a la señora Mercedes Aráoz para comunicarle que en el plenario nacional de setiembre acordamos que ningún militante integraría el gabinete. Y creo que ha hecho caso omiso porque ha buscado dividir al Partido Aprista, profundizar la brecha de la división generada por la indisciplina en la votación de la vacancia de Jorge del Castillo y Luciana León.

¿Y no buscaron a Barreda y Salinas por sus capacidades?

No, han buscado un fin político de minarnos en nuestra voz. El gobierno ha tenido el ánimo de agredir al Apra.

Dice que la disciplina es medular en el Apra. ¿Jorge del Castillo también va camino a la expulsión?

Son procedimientos distintos. El procedimiento de una flagrancia lleva a una expulsión inmediata. En el caso de una indisciplina interna, hay un mecanismo de debido proceso y eso es lo que está ocurriendo ahora.

AUTOFICHA



- “Soy congresista del Apra, vicepresidente del Congreso y presidente de la Comisión Política del Apra. Este es un gabinete muy débil, ahora los tecnócratas son de segunda fila. Tienen una debilidad política enorme y eso se traducirá en sus gestiones. Será un gabinete, como dijo García Belaunde, interino, de paso”.



- “Hay sectores a los que no les importó que Kuczynski fuese implicado en el tema Lava Jato y que se abstuvieron de votar o se retiraron de la sala, y que ahora por el tema del indulto, que es potente pero no le afecta la vida a nadie, sí consideran que se debe ir a una ruptura”.



- “En el Congreso anterior presentamos listas para que postularan a la Mesa Directiva contra el nacionalismo, en el periodo anterior a ese los presidentes del Congreso del Apra tuvieron fujimoristas como vicepresidentes, y en el periodo anterior apristas compartieron la mesa con gente de Perú Posible y del FIM”.