Mauricio Mulder y Gino Costa protagonizan incidente durante debate de inmunidad

Durante el debate del proyecto de levantamiento de inmunidad parlamentaria en el pleno del Congreso, se registró un incidente entre los congresistas Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) y Gino Costa (Bancada Liberal).

En su participación durante el debate sobre la inmunidad parlamentaria, Mauricio Mulder dejó entrever que Gino Costa influyó en el nombramiento de su esposa Fabiola León-Velarde como presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).

“La crítica es consustancial al trabajo parlamentario y no puede establecerse que, por el hecho de que uno fiscalice a quien ejerce los recursos públicos y los tiene, los domina y los puede controlar, esa persona pueda acallar a un parlamentario que lo único que tiene es su palabra. Y encima quieren acallarlo para que no critique a los que tienen el poder, el dinero, la capacidad de nombrar funcionarios en el gobierno”, acusó el aprista.

Seguidamente, indicó que aquellos que “tienen la capacidad de nombrar a sus familiares” deberían ser los primeros a quienes se les debería levantar la inmunidad parlamentaria.

“Los que tienen la capacidad de nombrar a sus familiares en el gobierno son los primeros que deberían levantarse su inmunidad parlamentaria para que también se les pueda juzgar por todo lo que están debiendo”, dijo Mulder.

La defensa de Gino Costa por alusión no se hizo esperar. El legislador destacó que la posición que ocupa León-Velarde se debe a méritos propios y descartó haber tenido alguna participación en su nombramiento.

“Es de público conocimiento que estoy casado con la Dra. Fabiola León-Velarde, que es la actual presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec). Es una falta de respeto que el señor Mulder pretenda [decir que la designaron] gracias a mí. Es una falta de respeto conmigo, pero sobre todo con mi señora. Ella tiene sus propios méritos y no por ser mujer, significa que donde está, está gracias a su esposo”, resaltó Costa.

Agregó que la designación de Fabiola León-Velarde en el cargo fue una decisión del Poder Ejecutivo, del cual no forma parte.

“Yo no he tenido absolutamente nada que ver con su nombramiento porque el nombramiento responde a una decisión del Poder Ejecutivo, del cual yo no soy parte. Entonces reitero, realmente no esperaba una bajeza de ese nivel de un colega con el cual he estudiado toda la carrera de Derecho, he trabajado en Naciones Unidas, me conoce perfectamente y sabe que sería incapaz de utilizar un cargo público para beneficiar a mi familiar”, dijo, en medio de gritos de otros legisladores con los micrófonos apagados.

Minutos después, y luego que Lourdes Alcorta (Fuerza Popular) también cuestionara a Gino Costa por tener familiares trabajando en el Estado, Marisa Glave (Nuevo Perú) usó su interrupción para pedir que se deje de lado las críticas por temas familiares.

"Talibanes acusando a alguien de talibán no tiene ningún sentido. Para agredir y hablar en voz alta y gritar e imponerse sí están autorizados, pero cuando otros levantan la voz, les gritan. Creo que es fundamental que ni las esposas ni las familias son moneda de cambio de nadie. Peléense lo que quieran con el señor (Gino) Costa o con cualquiera de nosotros, pero no se metan con las familias", indicó la legisladora.