Mauricio Mulder: "Fujimorismo se muere de miedo y no actúa"

No hay medias tintas. En diálogo con Perú21, Mauricio Mulder sostiene que el Gobierno “no merece la confianza” como para darle nuevas facultades legislativas y, en simultáneo, arremete contra el fujimorismo cuestionando su inacción legislativa. De su mordaz puntería tampoco se libran los magistrados del TC.

¿Por qué no asistió a la reunión de su bancada con la premier Aráoz? ¿Fue por su negativa a otorgar facultades delegadas al Ejecutivo?

No asistí porque ella cambió de horario faltando pocas horas; pero si hubiera podido, hubiera ido. Yo se lo he dicho a ella cuando adelantó que pensaba pedir facultades: “¿Otra vez? No me parece”, y sigo sosteniendo esa posición porque el Gobierno ya tuvo amplísimas facultades.

Aráoz ha dicho que pedirán facultades para llevar adelante una reforma tributaria y gestión de desastres.

En materia tributaria este parece un gobierno bailarín, va, viene, para acá para allá. Comenzó diciendo que iba a eliminar en un punto el IGV y nunca eliminó nada. (…) Este gobierno tiene un año de gestión con fracaso económico, no merece la confianza para darle otra vez facultades. Si tiene alguna idea genial, vengan y expónganla y se sacará (la ley), no hay problema.

¿El Gobierno tiene claro el tema? Bruce desdijo a la premier e indicó que el gabinete no ha definido aún para qué materias pedirá facultades.

No, no lo tiene claro, no sabe. Por eso pregunto yo cuál es el motivo de fondo para solicitar otra vez facultades. Este gobierno está improvisando. Tiene un año y cuatro meses y ya tuvo facultades, dos gabinetes que han recibido la confianza, ¿qué más quiere? Tiene todas las herramientas para gobernar bien y no lo está haciendo.

Usted dijo que el Apra no delegará facultades al Ejecutivo, pero Jorge del Castillo afirma que eso está en evaluación.

Nosotros nos hemos reunido, hemos evaluado el tema y hemos acordado –con presencia de Jorge del Castillo– no dar facultades y proponer al Gobierno que si tiene algún proyecto importante, lo vamos a impulsar. No vamos a evaluar dar facultades sino los proyectos que van a presentar.

¿Qué opina de la denuncia de tres magistrados del Tribunal Constitucional contra el Congreso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por supuesta amenaza a su independencia?

Me parece una vergüenza que estas tres personas se hayan autoasignado licencia con goce de haber y se hayan hecho pagar pasajes por el Estado para ir y engañar a la CIDH. No tienen sangre en la cara, lo que han hecho es una cantinflada. En una sentencia que ya tenía tres años de vigencia, establecida por 4 votos contra 3, ellos deciden que uno de los votos por el ‘sí’ es ‘no’ y reabren el caso de El Frontón. Son jueces prevaricadores y la Marina les ha puesto una denuncia porque son pasibles de acusación constitucional.

¿Y eso no vulnera la independencia del TC?

En absoluto, porque si no, no habría equilibrio de poderes, sería un suprapoder, estaría por encima de la Constitución. En mayo se presentó la acusación, no se ha movido un dedo hasta el día de hoy y ya se están quejando. Es una actitud rastrera, propia de ellos, y lo digo con todas sus letras, esos vocales son unos vocales rastreros porque cuando venían por nuestros votos, ahí sí se ponían sedita, sobones, hablaban en términos políticos; el señor Eloy Espinoza hablaba del aprismo de su padre...

¿Qué va a pasar si la CIDH les da la razón?

No va a pasar nada. Quien preside esa comisión es (Francisco) Eguiguren, un chupamedias de Nadine Heredia; no hay que hacerle caso a la comisión. (...) Por lo menos que se inicie el proceso y si se aprueba la acusación, que tengan la valentía de defenderse ante el Pleno.

Hay reformas electorales en marcha, ¿es usted partidario de la bicameralidad?

Ese es otro tema que no sé por qué el fujimorismo no lo está impulsando. Ya debería haberse aprobado en primera legislatura y podríamos tenerlo rápido. Incluso planteé que el Senado se elija en las elecciones municipales de 2018, tendría 5 años y perduraría hasta 2022, pero veo que el fujimorismo está perdiendo la oportunidad de marcar una huella en los cambios democráticos que necesita el país.

¿Cree que tiene temor a las críticas que pueda generar?

El fujimorismo es un gigante con pies de barro, tiene miedo de los editoriales de los periódicos, de las críticas, de las redes. Se muere de miedo, entonces, no actúa; es melindroso, tímido y las cosas que debería haber sacado, si ve que hay críticas, se chupa.

Sin embargo, muchos señalan que ellos aprovechan su mayoría parlamentaria.

Hay que hacerle al fujimorismo la misma pregunta que se le ha hecho al Gobierno. ¿Qué han hecho? A ver, ¿cuál es la gran ley, la gran reforma, el gran cambio que en año y medio han hecho, que la gran mayoría le ha dejado al país? ¿Dónde está la consolidación de los partidos, la recuperación de la democracia, las modificaciones a las leyes penales? Hasta ahora no tenemos ninguna ley importante, están haciendo una reforma electoral que no es sino una burocratización acelerada del proceso electoral. ¿Qué han hecho? Esa es la pregunta que hay que hacer.

Autoficha

- “Soy abogado, periodista y congresista desde el año 2001. He sido secretario general del Partido Aprista, donde actualmente ejerzo la presidencia de la Comisión Política. He sido vocero de mi bloque político y ahora soy tercer vicepresidente del Congreso de la República”.



- “No vale la pena entrar a una discusión sobre la pena de muerte. Creo que sí debería aplicarse en las sociedades, pero soy consciente de que los candados que tiene son tan sólidos que romperlos es extremadamente complicado”.



- “En el Apra tuvimos un congreso limpio en el que se eligió una nueva directiva, eso ha generado escozor en los que han perdido. Hay un sector, en el que está Jorge del Castillo, que no acepta la derrota, están picones. Yo les invoco a que se les pase la piconería y sumen al partido”.