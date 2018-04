Mauricio Mulder está a favor de no acusar a Moíses Mamani

El congresista del Partido Aprista, Mauricio Mulder, afirmó hoy que el legislador de Fuerza Popular, Moíses Mamani, no tendría por qué ser incluido en la denuncia constitucional a parlamentarios por la compra de votos a cambio de obras.

El tercer vicepresidente de Legislativo afirmó que el fujimorista no ha cometido ninguna irregularidad y que, por el contrario, él no cometió delitos sino que aportó pruebas. "Moíses Mamani ha sido el agente provocador, eso en ninguna parte del mundo es delito, no es una irregularidad", manifestó.

En ese contexto salió al frente de las versiones que señalan que la Procuraduría podría denunciar a Mamani si insiste en negarse a entregar las grabaciones que dan cuenta de esta compra de votos, y que tiene como protagonistas a los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

"Otras entidades se quieren colgar ahora (del tema) como la Procuraduría. (...) No puede pedir, menos exigir, a los parlamentarios que entregue los audios diciendo que lo van a denunciar por desacato a la autoridad. ¿De cuándo acá es una autoridad el procurador? No tiene ninguna atribución para reclamar, el fiscal sí; el procurador no. El procurador (Amado) Enco que no se crea el dueño de la verdad, un hombre que está por encima de los poderes; me da risa", manifestó.