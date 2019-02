Ética evaluará denuncia a Mauricio Mulder por presuntos trabajadores fantasmas

La Comisión de Ética evaluará, en su próxima sesión ordinaria a realizarse el lunes 11 de marzo, las presuntas irregularidades en la contratación de dos trabajadores supuestamente por recomendación del congresista Mauricio Mulder (Apra) que habrían recibido remuneración sin haber ido a laborar.

En el debate que se llevó a cabo esta mañana para admitir que los casos Héctor Becerril (Fuerza Popular) y Glider Ushñahua (Unidos por la República) pasen a ser investigados, Yonhy Lescano (Acción Popular) solicitó que se evalúen también los reportes de estas presuntas irregularidades cometidas por Mauricio Mulder y que se abra una indagación preliminar.

"Yo le pediría que pase a una indagación porque es absolutamente urgente que el área laboral, los contratos que se hacen en el Congreso, las personas que son nombradas, sean personas calificadas y se maneje profesionalmente el Parlamento, no como una especie de clientelaje de partidos políticos", señaló Lescano.

A este pedido se sumó Hernando Cevallos (Frente Amplio), en el sentido que la comisión debería admitir una investigación contra Mauricio Mulder por presuntamente haber recomendado la contratación de Germán Luna Segura y Percy Ramuchi en el Fondo Editorial del Congreso antes de dejar la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva.

En respuesta, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), presidenta de la Comisión de Ética, dijo que el tema no podía incluirse en la agenda del día por tratarse de una sesión extraordinaria. "Sin embargo, vamos a considerar para la siguiente sesión ordinaria su pedido", aseguró.

Mauricio Mulder respondió a estas declaraciones asegurando que son ataques en su contra de carácter "estrictamente político" porque los temas administrativos del Fondo Editorial del Congreso no son de su competencia.

"Yo no tengo nada que ver, no soy el jefe de ellos. Yo solo me responsabilizo de mi despacho y de los de la Célula Parlamentaria Aprista [...] En todo caso, Yeni Vilcatoma (tercera vicepresidenta) es la congresista responsable. Han pasado ocho meses desde que dejé ese puesto. Para mí es un tema estrictamente político", manifestó.

El parlamentario aprista aseguró que no tendrá inconvenientes en acudir en caso se abra algún tipo de indagación en la Comisión de Ética. "Iré y plantearé mis argumento, pidiendo que me señalen cuál es la irregularidad que yo he cometido. ¿Acaso soy yo quien tiene que vigilar a los trabajadores del fondo editorial o lo que hace alguien de un área de servicio del Congreso?", comentó.

Mauricio Mulder insistió en que no son "trabajadores fantasmas", sino dos empleados que han marcado siempre su asistencia pero que carecen de un espacio para laborar. "Lo que hay es un problema administrativo porque su jefe no les ha asignado un escritorio porque seguramente no hay", indicó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR