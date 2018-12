El congresista del partido del Apra , Mauricio Mulder , se refirió este miércoles sobre la propuesta de su colega Edgard Ochoa, quien busca reducir la pensión vitalicia para ex presidentes peruanos.

El legislador de Nuevo Perú presentó un proyecto de ley para que, en vez de que esta pensión sea de S/ 15 mil (monto actual), esta se reduzca al sueldo mínimo, es decir, S/ 930.

Este planteamiento no le gustó para nada a Mulder, quien dijo que la suma de S/ 15 mil "no es muy alta" y que no debería ser alterada.

“El mantener una pensión en realidad no es muy alta. Es la que gana un parlamentario y la mitad de lo que gana un ministro, para un ex jefe de Estado que es elegido democráticamente", declaró Mulder.

Además, el legislador calificó de antidemocrático el querer reducir este monto a S/ 930, debido a que los ex jefes de estado "deben vivir una vida digna por haber representado al país".

“Creo que es típico de la posiciones que no creen en la democracia y en el hecho que una persona que ha representado al país, pueda tener una vida digna en el resto de su vida. Eso funciona en todos los sistemas democráticos del mundo", sostuvo.