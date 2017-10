Mauricio Mulder cuestiona a Marisol Espinoza por "sabotear" a comisión Lava Jato

El legislador aprista Mauricio Mulder criticó este lunes a su colega Marisol Espinoza por recomendar al presidente Pedro Pablo Kuczynski a no responder ante la comisión Lava Jato, pero indicó que no le sorprende que haya adoptado esa postura por la afinidad que existiría entre su bancada y el gobierno.

"Hay una sorpresa que la integrante la comisión le diga a una persona, que se necesita citar para que esclarezca temas, que no venga, es casi como sabotear la comisión", manifestó en diálogo con RPP.

En esa línea, Mulder ensayó un argumento para explicar las declaraciones de Espinoza, que pertenece a la bacanda de Alianza para el Progreso (APP).

"¿Por qué solo habla de Kuczynski? ¿por qué no menciona a cualquier otro ministro? me parece que es un error, pero no me sorprende tanto por el hecho de que es APP y APP es un partido oficialista que está con el gobierno; tienen embajadores, tienen personas de alto nivel en el gobierno", expresó.

Cabe recordar que la parlamentaria dijo ayer que, "para cuidar la investidura presidencial", el jefe de Estado no debía responder ante el grupo de trabajo. "Eso no significa blindar, hay que garantizar que el presidente responda ante las preocupaciones", agregó.