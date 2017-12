Mauricio Mulder: “Claro que van a salir más documentos”

El congresista aprista Mauricio Mulder cuestiona acremente a sus compañeros de bancada por votar en contra de la vacancia presidencial. Señala que los votos fujimoristas que le dieron la permanencia a PPK fueron manejados por Alberto Fujimori . Ahora –afirma Mauricio Mulder– “se ha creado una alianza entre Alberto Fujimori y Kuczynski”.

¿El indulto a Alberto Fujimori trajo abajo la vacancia del presidente Kuczynski?

Sin duda. En realidad quien se constituyó en el operador del grupo disidente fujimorista fue el propio Alberto Fujimori (AF), se le facilitó un teléfono. Hacia el mediodía del jueves, era conocido en los Pasos Perdidos que AF llamó a parlamentarios. Les habría dicho: Kuczynski me ha comunicado que me van a sacar y necesito que lo respalden. Ha habido una negociación directa entre Alberto Fujimori y Kuczynski. Han consolidado una alianza para que AF salga.

Si solo Kenji Fujimori y dos congresistas más votaban en contra de la vacancia, no salía tampoco, requerían los votos de la bancada aprista.

Todos sabíamos que los cálculos eran sumamente apretados. La única manera de que saliera la vacancia es que todo el fujimorismo votara en conjunto. Alberto Fujimori logró hacerse de diez congresistas. Yo he declarado que estoy dolido con dos miembros de mi bancada: Jorge del Castillo y Luciana León, porque votaron en contra de la vacancia. Nosotros tuvimos un plenario y ahí se acordó que se votaría a favor de esta, salvo que hubiera pruebas irrefutables. También en la Célula Parlamentaria acordamos que si tres estaban en contra o a favor, por eso votábamos. En un partido prima la disciplina, pero Del Castillo, que arrastra a Luciana León, no cree en esta. El primero ha salido a decir que la disciplina es antidemocrática, con lo cual se está trayendo abajo una de las columnas vertebrales del Apra. Si él piensa eso, lo invito a salir del Apra porque ahí siempre se ha practicado esta.

Del Castillo declaró que un cambio de gabinete que incluyera a otras bancadas es una posibilidad y que era interesante que PPK ofreciera disculpas. ¿Tiene otro parecer?

Primera vez que escucho esto. Me parece que alguien se está regalando para ser ministro. Nosotros no tenemos ninguna disposición ni acuerdo de incorporarnos al Gobierno. Si se trata de un esquema de unidad nacional con un proyecto específico y con metas claras, un acuerdo político, sí participaríamos. No queremos una cartera para tener un espacio de poder. Sí me parece positivo que el presidente hable de reconciliación.

¿Es posible?

Con voluntad siempre es posible. A PPK no le conviene entrar en un terreno confrontacional. No tiene huestes que lo defiendan de manera firme. No sabemos si optará por confrontar o reconciliar, pero su implicancia en el tema Lava Jato será la noticia puesto que sin duda hay mucho más que First Capital y Westfield.

¿PPK gana espacio si el fujimorismo se divide?

Eso queda en el ámbito del fujimorismo. Pero no hay que olvidar que PPK y Fujimori han trabajado juntos, PPK siempre se ha dedicado a hacer negocios con el Estado, comenzando con Chavimochic (Odebrecht), en 1995.

¿La relación con el keikismo será muy tensa?

Ellos tendrán que resolver sus problemas internos. Si no lo logran, surgirá una nueva bancada.

¿Qué sanción recibirían Del Castillo y León?

A la luz de sus declaraciones, se ve que tienen la predisposición de pasarse al oficialismo. El comité de disciplina sancionará, no sé si los separarán, pero alguna penalidad habrá. Pero esto implica un proceso.

¿Después de la votación les preguntó a sus compañeros qué pasó?

No. Más bien tuvimos un intercambio de palabras airadas porque esa interrogante se las hice antes de la votación. Les pregunté ¿qué le debían al Gobierno? Dieron respuestas absurdas. Ellos votaron en contra de lo acordado por mayoría. Eso es indisciplina. No sé cuál será su intención de vincularse al gobierno y pasarse a las huestes de este.

¿Los keikistas no pudieron prever que 9 congresistas suyos votarían en contra de su propia bancada?

Se sabía que estaba germinando una situación como esa, pero fue una sorpresa el número. Es que el trabajo lo ha hecho Alberto Fujimori. Kenji solo ha levantado el teléfono. A mí modo de ver, PPK le ha hecho una promesa falsa, hay que ser bien ingenuo para creer en el indulto a Fujimori.

¿Los antifujimoristas que rodean a PPK se opondrán tenazmente?

Exactamente. PPK tiene una alianza con un sector caviar, humalista y toledista. No aceptarán jamás que PPK les haga esa traición y él no va a enajenarse del apoyo de esa gente que tiene prensa, influencia, ONG y hace manchita. No lo va a cumplir nunca. Los congresistas fujimoristas que se han abstenido, creyendo que con eso sacarán a Fujimori de la Diroes, francamente son bien cándidos.

¿Cree que harán ‘cholito’ a Kenji Fujimori y compañía?

Sí, les harán ‘cholito’. No creo que PPK se atreva a dar el salto.

Al respecto, Juan Sheput (PPK) dijo: “El gesto de Kenji nos obliga a pensar en un indulto”. Mercedes Aráoz declaró: “Los indultos no se negocian”.

Bueno pues, este tema abrirá una brecha de discusión en el gobierno, es clarísimo.

¿El factótum de la permanencia de PPK en el Gobierno es Alberto Fujimori y no su hijo?

Así es. El titular periodístico no es Kenji salva a PPK, sino Alberto Fujimori. Es un canje. Si esto se consolida, terminará siendo un cogobierno entre Alberto Fujimori y PPK.

¿Le consta que hubo compra de votos o prebendas?

En Acción Popular, el apoyo al Gobierno está propiciado por los congresistas vinculados a la Universidad San Ignacio de Loyola y a Raúl Diez Canseco. Lescano actúa por un prurito ideológico y de complejo, cree que no debe votar jamás con el fujimorismo. Si los votos fujimoristas lograran que Perú fuera campeón del Mundial de Fútbol, Lescano votaría en contra. En la bancada de Alianza para el Progreso, cada uno tiene un interés específico, es gente que posee negocios, o les prometen una partida presupuestal para una carretera o un puente. Eso siempre ocurre. Durante todo el jueves he visto a los de la bancada de PpK conversando con AP, APP. Así es la política. César Acuña está tramitando permisos para una financiera y tuvo objeciones de la SBS. Seguro ahora esto sale como por un tubo. También la Universidad César Vallejo tiene un proceso de licenciamiento, también será rápido.

El congresista Marco Arana (FA) dijo que hicieron trizas al fujimorismo.

FA propuso la vacancia y tenía el tema listo, porque si no la decisión pudo haber esperado. Arana está pescando a río revuelto. Él quería la vacancia para plantear el típico esquema de la izquierda: Asamblea Constituyente, elecciones generales, agudizar las contradicciones. La postura de Nuevo Perú habla de un pacto con el Gobierno. No tienen inscripción.

¿Las denuncias de que se gestaba un golpe de Estado y la mención de PPK de que debió cerrar el Congreso asustó a algunos congresistas?

Es probable, sobre todo a los fujimoristas albertistas que pensaron que la vacancia era adelanto de elecciones y perdían su escaño. Alberto Fujimori también ha jugado con ese argumento. Igualmente, pesó que Kuczynski dijera que se llevaba a sus vicepresidentes.

¿El Gobierno queda triunfante o deslegitimado por las acusaciones de corrupción al presidente?

Más bien queda golpeado. Son 78 parlamentarios que votaron por su vacancia. El tema de fondo –la corrupción del presidente– volverá a aflorar. Tal vez no se planteará la vacancia, pero sí se hablará de Westfield Capital, First Capital, Sepúlveda y lo relativo a la corrupción de Lava Jato. Será bastante complicado para Kuczynski.

¿Saldrá más información sobre el presidente y su vinculación a Lava Jato?

Sí, claro que van a salir más documentos. Hay un montón de cosas. Su vinculación no es solo con Odebrecht sino también con Andrade Gutierrez y OAS. Casi no hay área donde no hayan estado las empresas que maneja el holding de Kuczynski, Sepúlveda, etc. Cada vez que ha habido un contrato aparecen como levantadores de fondos.

¿Es cierto que Kuczynski, luego de apoyar a Susana Villarán durante la revocatoria, recibe un contrato con Rutas de Lima?

Claro que sí, se hace con First Capital.

¿Qué va a pasar con la información que aparezca?

En primer lugar, el señor Kuczynski va a tener que responder a la comisión Lava Jato. La citación era para el viernes pasado, pero tiene que reprogramarse, además estamos entrando a Navidad, Año Nuevo, imagino que la citación será para el próximo año.

¿El presidente mintió, está asociado a la corrupción y a Lava Jato?

Claro que PPK mintió y sí tiene vinculación con Odebrecht y las otras empresas brasileñas. Él ha recurrido a la estratagema típica de que cuando uno está acorralado por los hechos y las circunstancias, termina diciendo: yo soy loco, para evadir. PPK declaró que no es prolijo. O dicho de otra forma: todo ocurrió, todo es verdad, pero yo no me di cuenta porque no guardo papeles. O sea, estaba mirando el cielo. Es una defensa desesperada, hay muchos más documentos. Cada uno de los pagos de la lista que se conoció obedece a un contrato.

PPK dijo que todo es legal, que pagó impuestos, que está bancarizado.

Legal sí porque son contratos formales, pero ese no es el tema, sino que ocultó eso, no lo declaró en su hoja de vida. Y una vez puesto en evidencia, mintió diciendo que no sabía nada. Es claro que cuando fue ministro estableció contactos que les permitieron después a sus socios y a él usar los contratos que él había aprobado como funcionario público para emitir bonos, los mismos que su empresa colocó. Una jugada bien diseñada, típica de cuello blanco, pero que viola el artículo 126 de la Constitución.

¿Tiene un caso?

Desde el Gobierno aprobaron una obra, Olmos. Se la dieron a Odebrecht. Pero costaba 100 millones de dólares. El gobierno de Toledo con PPK a la cabeza decide emitir bonos por ese monto. ¿Quién los compra para poder colocarlos en el mercado? First Capital. Los coloca en los bancos de EE.UU. y a cambio recibe el dinero para que Odebrecht haga la obra. Pero, por supuesto, en el camino se cobran comisiones. Esa es la modalidad que ha practicado PPK mientras era funcionario público y después, porque los contratos continúan y sigue el trabajo. Por eso hay tantos contratos.

Pero el presidente dice que First Capital no es suya.

Sí tiene que ver pues, porque son empresas unipersonales que domicilian en el mismo lugar, son instrumentos. PPK fundó Westfield, dejando como ‘gestor’ a Sepúlveda. First Capital, creada por Sepúlveda, contrata a PPK como consultor. Lo único que hacen es intercambiarse las razones sociales para hacer el negocio de manera conjunta, nada más. Es un ruleteo entre Sepúlveda, PPK, Denise Fernández.

¿Se puede probar la vinculación de PPK con First Capital, más allá de la consultoría?

Pero claro que sí. Comparten domicilio, no solo es una consultoría, son decenas. Lo más patético es cuando PPK dice que lo recibido como comisión no representa nada. Es ridículo, son cifras siderales.

"LO NOTORIO ES ALIANZA TOLEDO-PPK-FUJIMORI"



¿La imagen del presidente está dañada?

Absolutamente, porque no ha podido desvirtuar los hechos y saldrá más información. Por ejemplo, sus declaraciones juradas de funcionario entre 2001 y 2006, donde no aparece su empresa Westfield Capital. No consignó a ninguna de sus empresas.

Alejandro Toledo emitió un comunicado de respaldo a PPK…

Toledo es el más contento con que PPK se quede porque no va a hacer ningún esfuerzo para impulsar su extradición. Botó a Julia Príncipe y desarmó a la Procuraduría y fue artífice de limpiar el terreno para la Interoceánica. Alianza Toledo-PPK-Fujimori es lo notorio, con Nuevo Perú de comparsa.

El ministro del Interior renunció. ¿Es una baja importante?

Sin duda. La razón es que no cree para nada en la versión que ha dado el presidente.

DATOS



- Mauricio Mulder estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica. Posteriormente, estudió Relaciones Internacionales en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.



- En 2001 fue elegido congresista por Lima. Fue reelegido en 2006, 2011 y 2016 por el Partido Aprista.