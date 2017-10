Mauricio Mulder sobre carta de PPK: "Es obvio que quiere exculpar a Alejandro Toledo"

El parlamentario aprista Mauricio Mulder aseguró este jueves que con la carta enviada a la comisión Lava Jato del Congreso, el presidente Pedro Pablo Kuczynski busca "exculpar" al prófugo ex mandatario Alejandro Toledo de cualquier acto de corrupción en los que ahora está involucrado.

En ese documento, Kuczynski, que fue ministro de Economía y premier de Toledo, señala sobre el líder de Perú Posible: "no he tenido conocimiento de presuntos actos de corrupción realizados por este último, ni por los directivos o funcionarios de las instituciones a las que he pertenecido"

Al respecto, el congresista argumentó que Kuczynski mantiene esa postura sobre Toledo, a quien se acusa de haber recibido US$20 millones en sobornos de la empresa Odebrecht, porque si admite haber conocido de alguna irregularidad "él tendría responsabilidad directa".

"Es obvio que (PPK) quiere exculpar a Toledo cuando dice que no le consta que se haya cometido algún acto delictivo, porque cualquier acto delicitvo debe haber contado con su participación y eso sería autoinculparse", manifestó a Perú21.

Asimismo, catalogó de "evasiva" la comunicación del jefe de Estado porque "solo dice que no sabía ni hizo nada". "Lo que revela en esa carta es una burla", insistió.

Sobre la sesión que tendrá mañana la referida comisión, Mulder indicó que rechazará la posición adoptada por el mandatario y ratificó que mantendrá su postura para no enviar consultas por escrito a mandatario.