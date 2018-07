El congresista del Partido Aprista Peruano Mauricio Mulder se refirió al reciente audio difundido por un medio de comunicación, en el que se le escucha conversando con el ahora suspendido juez supremo César Hinostroza , coordinando una reunión entre ambos.

Mulder aseguró a RPP que buscó a Hinostroza para que pudiera contactarlo con Víctor Ticona , presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) , a mediados de marzo de este año, ya que, durante esos días, el ente electoral había publicado una resolución que anulaba la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional y la Dirección Nacional de Política del APRA.

“Yo le iba a pedir una reunión con el señor Ticona , que es presidente del JNE . Al final, no concreté ninguna reunión con el señor Hinostroza , porque él se precipitó a la resolución y tuvimos que ir ese mismo día o al día siguiente a pedir una cita con el señor Ticona , tocándole la puerta”, enfatizó.

“Justo en esas fechas fue cuando nos quitaron la inscripción partidaria. Entonces, lo hice para buscar que se revertiera una resolución que nosotros considerábamos estaba fuera de lugar”, agregó.

Asimismo, aseguró que Hinostroza solo era un conocido, pero no su amigo e indicó que nunca supo por qué el suspendido juez supremo le pidió el número telefónico del ex ministro de Justicia, Salvador Heresi.

“No es mi amigo, no hemos tenido una relación personal. (…) No he participado en almuerzos con él, ni he interactuado en temas de carácter social”, aseveró.

Finalmente, dijo que el nuevo audio revelado por IDL Reporteros “no revela absolutamente nada ilícito”.