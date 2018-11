Mauricio Mulder afirma que legislador Manuel Dammert "nos dijo pandilla de ladrones" [VIDEO]

El congresista Mauricio Mulder hizo fuertes declaraciones en torno al incidente entre su colega de bancada, Jorge Del Castillo y el legislador Manuel Dammert (Nuevo Perú).

"Él volteó hacia nosotros y nos dijo 'pandilla de ladrones' fuera de micrófonos", sostuvo Mulder en el hall del Congreso.

Para el parlamentario aprista, las bancadas representantes de la izquierda tienen como propósito permanente la provocación y la obsesión.

"Para ellos el informe no vale nada sino está Alan García. Que digan por qué quieren que se le ponga, que digan un hecho comprobado y que no hagan deducciones", indicó.

Mulder Bedoya recordó que tiene 20 años en el Congreso y ha decidido que cuando alguien lo insulta, le responderá. "Yo no soy de los que me insultan y se queda callado. Al que no se retracta, tendrán que sancionarlo", precisó.