Mauricio Mulder afirma que indulto a Fujimori no debe darse "a ciegas"

El tercer vicepresidente del Congreso, Mauricio Mulder, afirmó que el eventual otorgamiento de un indulto al ex presidente Alberto Fujimories una "decisión personalísima" del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En ese contexto, el legislador aprista recordó que la ley contempla la posibilidad de otorgar un indulto humanitario.

"Yo estaría de acuerdo con eso (el indulto humanitario a Fujimori), que correspondería para cualquier persona con absoluto peligro de su vida, no un indulto político a ciegas", sostuvo.

"Uno no sabe qué pasará después. en el caso Crousillat, hubo cuatro informes médicos, dijeron que se moría, salió y se fue a la playa. No sé qué pasara con (Alberto) Fujimori, supongo que no pasara una cosa parecida; de hecho se nota que no ocurrirá pero de ahí a que se convierta en principal líder de la oposición podría ocurrir también", declaró a Canal N.